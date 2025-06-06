Раде рекомендовали принять изменения в УК и УПК об освобождении от ответственности за дезертирство и самовольное оставление части

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, который должен устранить проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СОЧ или дезертирство. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности продолжает работу над изменениями в законодательстве, касающихся ответственности за СОЧ (...) по итогам заседания Комитет поддержал: законопроект №13260 – совершенствует правила освобождения от ответственности для военнослужащих, самовольно оставивших службу во время военного положения, но решили вернуться - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что комитет рекомендовал принять его за основу.

Согласно законопроекту, из Уголовного кодекса Украины предполагается исключить ч. 5 статьи 401, которой в настоящее время предусмотрены основания освобождения во время действия военного положения военнослужащих Вооруженных Сил Украины от уголовной ответственности за первое совершение дезертирства и самовольного оставления части.

Вместе с тем предлагается добавить новый пункт, которым установить, что лицо, впервые совершившее дезертирство и СОЧ во время действия военного положения, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после возвращения к месту службы продолжило исполнение обязанностей военной службы в течение не менее 3 месяцев.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о продлении срока добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно покинувших часть.