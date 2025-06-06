Раде рекомендовали принять изменения в УК и УПК об освобождении от ответственности за дезертирство и самовольное оставление части
Киев • УНН
Комитет ВР рекомендовал принять изменения в УКУ и УПК, которые усовершенствуют правила освобождения от ответственности военных, вернувшихся на службу после самовольного оставления части во время войны.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, который должен устранить проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СОЧ или дезертирство. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности продолжает работу над изменениями в законодательстве, касающихся ответственности за СОЧ (...) по итогам заседания Комитет поддержал: законопроект №13260 – совершенствует правила освобождения от ответственности для военнослужащих, самовольно оставивших службу во время военного положения, но решили вернуться
Детали
Отмечается, что комитет рекомендовал принять его за основу.
Согласно законопроекту, из Уголовного кодекса Украины предполагается исключить ч. 5 статьи 401, которой в настоящее время предусмотрены основания освобождения во время действия военного положения военнослужащих Вооруженных Сил Украины от уголовной ответственности за первое совершение дезертирства и самовольного оставления части.
Вместе с тем предлагается добавить новый пункт, которым установить, что лицо, впервые совершившее дезертирство и СОЧ во время действия военного положения, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после возвращения к месту службы продолжило исполнение обязанностей военной службы в течение не менее 3 месяцев.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект о продлении срока добровольного возвращения к службе военнослужащих, самовольно покинувших часть.