Военные могут вернуться из СОЧ по упрощенной процедуре до конца августа: в ГБР озвучили алгоритм действий
30 августа 2025 года истекает срок действия упрощенного механизма возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших часть. Это позволяет возобновить все выплаты и продолжить службу.
Срок возвращения на службу с возобновлением всех военных выплат для военнослужащих, самовольно оставивших часть, истекает уже 30 августа 2025 года. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
В ГБР напомнили, что 8 мая 2025 года Президент Украины подписал Закон, которым продлено до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть.
Этот механизм дает шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения
Также в ведомстве озвучили алгоритм возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть, или дезертировавших:
- если СОЧ длилось до трех дней - военный может вернуться в воинскую часть и продолжить там службу. При этом положения
Уголовного кодекса Украины не нарушаются;
- если СОЧ длилось более трех дней - это считается нарушением Уголовного кодекса Украины. При этом военный может прибыть либо на службу в свою часть, либо в подразделения ГБР, Военной службы
правопорядка или Национальной полиции Украины. Кроме того, военнослужащий, который ушел в СОЧ более чем на три дня, может прибыть в одну из 17 воинских частей, определенных Министерством обороны, или в одну из 14 частей Национальной гвардии Украины;
- если СОЧ произошло впервые после 29 ноября - военный должен получить согласие у командира на возвращение к службе.
В случае, если самовольное оставление части совершено повторно или военный не желает возвращаться:
- возбуждается уголовное производство и проводится досудебное расследование;
- военнослужащего объявляют в розыск и задерживают;
- суд избирает меру пресечения;
- в суд направляется обвинительный акт;
- судом выносится приговор, предусмотренное наказание - от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которые совершенствуют правила освобождения от ответственности военных, вернувшихся на службу после СОЧ во время войны.