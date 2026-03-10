Від Європи сьогодні потрібно одне – не мовчати: Зеленський про затримання інкасаторів та вилучення готівки Угорщиною
Київ • УНН
Президент закликав партнерів не мовчати про затримання українських інкасаторів та вилучення готівки. Київ вважає дії угорських силовиків неправомірними.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів чітко реагувати на ситуацію із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та не замовчувати дії угорських спецслужб. Про це Глава держави заявив журналістам, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, українська сторона вже обговорювала цю ситуацію з партнерами, і Київ очікує більш відкритої позиції від європейських країн.
Я вчора говорив з багатьма нашими партнерами щодо цієї ситуації. І ще раз повторюю вам офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи сьогодні потрібно одне – не мовчати
Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку партнерів у цьому питанні та на принципову позицію щодо подібних дій.
Глава держави підкреслив, що Київ продовжує комунікацію з міжнародними партнерами та очікує реакції на інцидент, пов’язаний із затриманням українських інкасаторів та вилученням готівки, що перевозилася з Австрії до України.
Українська влада раніше заявляла, що транспортування валютних цінностей здійснювалося з дотриманням міжнародного права та митних правил Європейського Союзу, а дії угорських правоохоронців називає неправомірними.
Нагадаємо
Глава МЗС назвав державним тероризмом утримання активів Ощадбанку для тиску щодо нафтопроводу Дружба. Орбан наказав затримати золото та готівку на 60 днів.