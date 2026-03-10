$43.900.1750.710.17
Від Європи сьогодні потрібно одне – не мовчати: Зеленський про затримання інкасаторів та вилучення готівки Угорщиною

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Президент закликав партнерів не мовчати про затримання українських інкасаторів та вилучення готівки. Київ вважає дії угорських силовиків неправомірними.

Від Європи сьогодні потрібно одне – не мовчати: Зеленський про затримання інкасаторів та вилучення готівки Угорщиною

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів чітко реагувати на ситуацію із затриманням українських інкасаторів в Угорщині та не замовчувати дії угорських спецслужб. Про це Глава держави заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, українська сторона вже обговорювала цю ситуацію з партнерами, і Київ очікує більш відкритої позиції від європейських країн.

Я вчора говорив з багатьма нашими партнерами щодо цієї ситуації. І ще раз повторюю вам офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи сьогодні потрібно одне – не мовчати 

– заявив Президент.

Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку партнерів у цьому питанні та на принципову позицію щодо подібних дій.

Глава держави підкреслив, що Київ продовжує комунікацію з міжнародними партнерами та очікує реакції на інцидент, пов’язаний із затриманням українських інкасаторів та вилученням готівки, що перевозилася з Австрії до України.

В Угорщині відмовляються повертати затримані дорогою до України гроші до запуску "Дружби"

Українська влада раніше заявляла, що транспортування валютних цінностей здійснювалося з дотриманням міжнародного права та митних правил Європейського Союзу, а дії угорських правоохоронців називає неправомірними.

Нагадаємо

Глава МЗС назвав державним тероризмом утримання активів Ощадбанку для тиску щодо нафтопроводу Дружба. Орбан наказав затримати золото та готівку на 60 днів.

Антоніна Туманова

