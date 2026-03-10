От Европы сегодня нужно одно – не молчать: Зеленский о задержании инкассаторов и изъятии наличности Венгрией
Киев • УНН
Президент призвал партнеров не молчать о задержании украинских инкассаторов и изъятии наличности. Киев считает действия венгерских силовиков неправомерными.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров четко реагировать на ситуацию с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и не замалчивать действия венгерских спецслужб. Об этом Глава государства заявил журналистам, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, украинская сторона уже обсуждала эту ситуацию с партнерами, и Киев ожидает более открытой позиции от европейских стран.
Я вчера говорил со многими нашими партнерами по этой ситуации. И еще раз повторяю вам официально, публично то, что говорил многим нашим друзьям: от Европы сегодня нужно одно – не молчать
Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в этом вопросе и на принципиальную позицию относительно подобных действий.
Глава государства подчеркнул, что Киев продолжает коммуникацию с международными партнерами и ожидает реакции на инцидент, связанный с задержанием украинских инкассаторов и изъятием наличных, перевозившихся из Австрии в Украину.
Украинские власти ранее заявляли, что транспортировка валютных ценностей осуществлялась с соблюдением международного права и таможенных правил Европейского Союза, а действия венгерских правоохранителей называют неправомерными.
Напомним
Глава МИД назвал государственным терроризмом удержание активов Ощадбанка для давления по нефтепроводу Дружба. Орбан приказал задержать золото и наличные на 60 дней.