Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

От Европы сегодня нужно одно – не молчать: Зеленский о задержании инкассаторов и изъятии наличности Венгрией

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Президент призвал партнеров не молчать о задержании украинских инкассаторов и изъятии наличности. Киев считает действия венгерских силовиков неправомерными.

От Европы сегодня нужно одно – не молчать: Зеленский о задержании инкассаторов и изъятии наличности Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров четко реагировать на ситуацию с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и не замалчивать действия венгерских спецслужб. Об этом Глава государства заявил журналистам, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, украинская сторона уже обсуждала эту ситуацию с партнерами, и Киев ожидает более открытой позиции от европейских стран.

Я вчера говорил со многими нашими партнерами по этой ситуации. И еще раз повторяю вам официально, публично то, что говорил многим нашим друзьям: от Европы сегодня нужно одно – не молчать 

– заявил Президент.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в этом вопросе и на принципиальную позицию относительно подобных действий.

Глава государства подчеркнул, что Киев продолжает коммуникацию с международными партнерами и ожидает реакции на инцидент, связанный с задержанием украинских инкассаторов и изъятием наличных, перевозившихся из Австрии в Украину.

В Венгрии отказываются возвращать задержанные по дороге в Украину деньги до запуска "Дружбы"10.03.26, 11:47 • 4458 просмотров

Украинские власти ранее заявляли, что транспортировка валютных ценностей осуществлялась с соблюдением международного права и таможенных правил Европейского Союза, а действия венгерских правоохранителей называют неправомерными.

Напомним

Глава МИД назвал государственным терроризмом удержание активов Ощадбанка для давления по нефтепроводу Дружба. Орбан приказал задержать золото и наличные на 60 дней.

Антонина Туманова

