От Европы сегодня нужно одно – не молчать: Зеленский о задержании инкассаторов и изъятии наличности Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров четко реагировать на ситуацию с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и не замалчивать действия венгерских спецслужб. Об этом Глава государства заявил журналистам, передает УНН.

По словам Зеленского, украинская сторона уже обсуждала эту ситуацию с партнерами, и Киев ожидает более открытой позиции от европейских стран.

Я вчера говорил со многими нашими партнерами по этой ситуации. И еще раз повторяю вам официально, публично то, что говорил многим нашим друзьям: от Европы сегодня нужно одно – не молчать