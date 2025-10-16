Від тепла до мокрого снігу: Україну накриє різка зміна погоди 17-19 жовтня

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні буде зміна погоди. Очікується тепло, а також не будуть опади майже по всій території країни, за винятком Вінничини, Черкащини і Волині, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Синоптик додала, що у суботу, 18-го жовтня з північного заходу Європи атмосферні дощі принесуть в Україну дощі, посилиться вітер. І хоча ще буде тепло, на заході України буде знижуватися температура.

У неділю, 19 жовтня, відчутне похолодання охопить практично Україну. Денна температуру повітря знизиться до +4+8 градусів. Трохи тепло буде на півдні і сході України.

Також впродовж дня 19 жовтня очікується дощ, що може перетворитися у мокрий сніг.

У Києві завтра, 17-го жовтня, передбачається комфортна погода із температурою повітря до +12, +13 градусів. Без опадів. Гуляти - дуже рекомендується. 18-го жовтня у столиці буде ще тепліше, до +14 градусів, проте вже з дощем. А ось 19-го жовтня очікується різка зміна погоди, у Києві температура повітря знизиться до+4 градусів вдень. А дощ може переходити у мокрий сніг