Ексклюзив
09:20 • 12127 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 25327 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 40306 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 12791 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 33627 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 27315 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 24262 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34407 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54455 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52725 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Від тепла до мокрого снігу: Україну накриє різка зміна погоди 17-19 жовтня

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У п'ятницю, 17 жовтня, в Україні очікується тепла погода без опадів, за винятком Вінниччини, Черкащини та Волині. Проте вже з 18 жовтня прийдуть дощі та похолодання, а 19 жовтня температура впаде до +4+8 градусів, можливий мокрий сніг.

Від тепла до мокрого снігу: Україну накриє різка зміна погоди 17-19 жовтня

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні буде зміна погоди. Очікується тепло, а також не будуть опади майже по всій території країни, за винятком Вінничини, Черкащини і Волині, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

Синоптик додала, що у суботу, 18-го жовтня з північного заходу Європи атмосферні дощі принесуть в Україну дощі, посилиться вітер. І хоча ще буде тепло, на заході України буде знижуватися температура.

У неділю, 19 жовтня, відчутне похолодання охопить практично Україну. Денна температуру повітря знизиться до +4+8 градусів. Трохи тепло буде на півдні і сході України.

Також впродовж дня 19 жовтня очікується дощ, що може перетворитися у мокрий сніг.

У Києві завтра, 17-го жовтня, передбачається комфортна погода із температурою повітря до +12, +13 градусів. Без опадів. Гуляти - дуже рекомендується. 18-го жовтня у столиці буде ще тепліше, до +14 градусів, проте вже з дощем. А ось 19-го жовтня очікується різка зміна погоди, у Києві температура повітря знизиться до+4 градусів вдень. А дощ може переходити у мокрий сніг

- написала Діденко.

