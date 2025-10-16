От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября
Киев • УНН
В пятницу, 17 октября, в Украине ожидается теплая погода без осадков, за исключением Винницкой, Черкасской и Волынской областей. Однако уже с 18 октября придут дожди и похолодание, а 19 октября температура упадет до +4+8 градусов, возможен мокрый снег.
В пятницу, 17 октября, в Украине будет изменение погоды. Ожидается тепло, а также не будет осадков почти по всей территории страны, за исключением Винницкой, Черкасской и Волынской областей, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
Синоптик добавила, что в субботу, 18 октября, с северо-запада Европы атмосферные дожди принесут в Украину дожди, усилится ветер. И хотя еще будет тепло, на западе Украины будет снижаться температура.
В воскресенье, 19 октября, ощутимое похолодание охватит практически всю Украину. Дневная температура воздуха снизится до +4+8 градусов. Немного тепло будет на юге и востоке Украины.
Также в течение дня 19 октября ожидается дождь, который может превратиться в мокрый снег.
В Киеве завтра, 17 октября, предполагается комфортная погода с температурой воздуха до +12, +13 градусов. Без осадков. Гулять - очень рекомендуется. 18 октября в столице будет еще теплее, до +14 градусов, однако уже с дождем. А вот 19 октября ожидается резкое изменение погоды, в Киеве температура воздуха снизится до +4 градусов днем. А дождь может переходить в мокрый снег
