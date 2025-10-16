От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября

В пятницу, 17 октября, в Украине ожидается теплая погода без осадков, за исключением Винницкой, Черкасской и Волынской областей. Однако уже с 18 октября придут дожди и похолодание, а 19 октября температура упадет до +4+8 градусов, возможен мокрый снег.