От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября

12:39 • 8648 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20 • 17296 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 31091 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 50067 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 17473 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36611 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 28922 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24998 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34789 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54903 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом08:51
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53
Эксклюзив
07:53 • 50067 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39
От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

В пятницу, 17 октября, в Украине ожидается теплая погода без осадков, за исключением Винницкой, Черкасской и Волынской областей. Однако уже с 18 октября придут дожди и похолодание, а 19 октября температура упадет до +4+8 градусов, возможен мокрый снег.

От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября

В пятницу, 17 октября, в Украине будет изменение погоды. Ожидается тепло, а также не будет осадков почти по всей территории страны, за исключением Винницкой, Черкасской и Волынской областей, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Синоптик добавила, что в субботу, 18 октября, с северо-запада Европы атмосферные дожди принесут в Украину дожди, усилится ветер. И хотя еще будет тепло, на западе Украины будет снижаться температура.

В воскресенье, 19 октября, ощутимое похолодание охватит практически всю Украину. Дневная температура воздуха снизится до +4+8 градусов. Немного тепло будет на юге и востоке Украины.

Также в течение дня 19 октября ожидается дождь, который может превратиться в мокрый снег.

В Киеве завтра, 17 октября, предполагается комфортная погода с температурой воздуха до +12, +13 градусов. Без осадков. Гулять - очень рекомендуется. 18 октября в столице будет еще теплее, до +14 градусов, однако уже с дождем. А вот 19 октября ожидается резкое изменение погоды, в Киеве температура воздуха снизится до +4 градусов днем. А дождь может переходить в мокрый снег

- написала Диденко.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Снег в Украине
Винницкая область
Черкасская область
Волынская область
Европа
Украина
Киев