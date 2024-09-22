Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення - Генштаб

ukenru
10:16 • 29847 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 61922 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 125879 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 169621 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 244328 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 161339 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 139260 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127826 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 189197 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77318 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 106732 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 110601 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 45416 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 81072 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 56953 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 110578 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 244326 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 189196 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 220453 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 551455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 8420 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 14632 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 21663 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 33583 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36972 перегляди
Актуальне
Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення - Генштаб

Київ • УНН

 • 20281 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомляє про 121 бойове зіткнення на фронті за добу. Українські захисники відбивають атаки ворога на різних напрямках, завдаючи значних втрат окупантам та знищуючи їхню техніку.

Від початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22.00 19.09.2024, пише УНН.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу. Наші воїни завдають ворогу вагомих втрат, виснажуючи їхній бойовий потенціал,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав один ракетний (2 ракети), 52 авіаційних удари (зокрема, задіяв 71 КАБ) та 625 ударів дронами-камікадзе, здійснив більше 3900 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. За наявною інформацією, за сьогодні противник на даному напрямку втратив понад 40 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші захисники знищили протитанковий засіб противника, дві одиниці автомобільної техніки та 37 БпЛА, також було пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та автомобіль окупанта.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. На цей час тривають чотири боєзіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

П’ять атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Макіївки, Невського та Білогорівки на Лиманському напрямку. Сім штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій у цій локації триває.

На Краматорському напрямку завершились невдачею сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Кліщіївки, Григорівки та Ступочків. Досі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні шість разів штурмували у районах Дачного, Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна та штурмова авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Неліпівки і Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 27 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Маринівки та Новоторецька. Триває боєзіткнення поблизу Миролюбівки. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 163 окупанта. Знищено РСЗВ БМ-21 "Град", шість артилерійських систем, танк, БМП, два протитанкових засоби, п’ять автомобілів та три мотоцикли загарбників. Також пошкоджено 13 артилерійських систем, два танки, БМП та 12 автомобілів.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Війська рф намагалися просунутися в районах населених пунктів Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Катеринівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбито одну атаку ворожих підрозділів, точаться три бої в районі Вугледару.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населеного пункту Роботине. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм зазнав невдачі.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБ,

- повідомили у Генштабі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

За DeepState, загарбники просунулися в районі 9 населених пунктів на сході України. Українські захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
lyman-ukrainaЛиман, Україна
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86