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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток на фронте произошло 121 боестолкновение - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 121 боестолкновение - Генштаб

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 20:50  •  4057 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщает о 121 боевом столкновении на фронте за сутки. Украинские защитники отражают атаки врага на разных направлениях, нанося значительные потери оккупантам и уничтожая их технику.

С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 19.09.2024, пишет УНН.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления. Наши воины наносят врагу весомые потери, истощая их боевой потенциал,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес один ракетный (2 ракеты), 52 авиационных удара (в частности, задействовал 71 КАБ) и 625 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой. По имеющейся информации, за сегодня противник на данном направлении потерял более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши защитники уничтожили противотанковое средство противника, две единицы автомобильной техники и 37 БПЛА, также были повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль оккупанта.

Четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

Пять атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении. Семь штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы.

На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще один бой в этой локации продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клещеевки, Григорьевки и Ступочков. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня шесть раз штурмовали в районах Дачного, Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецка. Продолжается боестолкновение вблизи Миролюбовки. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артиллерийских систем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.

На Кураховском направлении на данный момент суток насчитывается 11 боевых столкновений. Войска рф пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.

На Времовском направлении отбита одна атака вражеских подразделений, идут три боя в районе Угледара.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от населенного пункта Роботино. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ,

- сообщили в Генштабе.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

По DeepState, захватчики продвинулись в районе 9 населенных пунктов на востоке Украины. Украинские защитники восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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