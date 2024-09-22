С начала суток на фронте произошло 121 боестолкновение - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщает о 121 боевом столкновении на фронте за сутки. Украинские защитники отражают атаки врага на разных направлениях, нанося значительные потери оккупантам и уничтожая их технику.
С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 19.09.2024, пишет УНН.
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления. Наши воины наносят врагу весомые потери, истощая их боевой потенциал,
Детали
Отмечается, что с начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес один ракетный (2 ракеты), 52 авиационных удара (в частности, задействовал 71 КАБ) и 625 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск.
На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой. По имеющейся информации, за сегодня противник на данном направлении потерял более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши защитники уничтожили противотанковое средство противника, две единицы автомобильной техники и 37 БПЛА, также были повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре артиллерийские системы и автомобиль оккупанта.
Четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.
Пять атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Лиманском направлении. Семь штурмовых действий врага в течение дня было остановлено неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Новосадового и Дибровы.
На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще один бой в этой локации продолжается.
На Краматорском направлении завершились неудачей семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Клещеевки, Григорьевки и Ступочков. До сих пор продолжается два боестолкновения.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня шесть раз штурмовали в районах Дачного, Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Активно действовала вражеская бомбардировочная и штурмовая авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нелиповки и Щербиновки.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мариновки и Новоторецка. Продолжается боестолкновение вблизи Миролюбовки. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 145 и ранили 163 оккупанта. Уничтожены РСЗО БМ-21 "Град", шесть артиллерийских систем, танк, БМП, два противотанковых средства, пять автомобилей и три мотоцикла захватчиков. Также повреждены 13 артиллерийских систем, два танка, БМП и 12 автомобилей.
На Кураховском направлении на данный момент суток насчитывается 11 боевых столкновений. Войска рф пытались продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Екатериновка и Константиновка.
На Времовском направлении отбита одна атака вражеских подразделений, идут три боя в районе Угледара.
Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки недалеко от населенного пункта Роботино. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении вражеский штурм потерпел неудачу.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 27 КАБ,
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Напомним
По DeepState, захватчики продвинулись в районе 9 населенных пунктов на востоке Украины. Украинские защитники восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.