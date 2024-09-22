Окупанти просунулися на кількох напрямках, ЗСУ відновили позиції - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, загарбники просунулися в районі 9 населених пунктів на сході України. Українські захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.
Окупанти просунулися біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією, Захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.
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За Генштабом, більше 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.
Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState21.09.24, 02:46 • 28983 перегляди