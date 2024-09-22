Окупанти просунулися на кількох напрямках, ЗСУ відновили позиції - DeepState

Окупанти просунулися біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За інформацією, Захисники відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки.

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За Генштабом, більше 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState