Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, ВСУ восстановили позиции - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, захватчики продвинулись в районе 9 населенных пунктов на востоке Украины. Украинские защитники восстановили позиции возле Железнянского и продвинулись возле Камышовки.
Оккупанты продвинулись возле Кругляковки, Клещеевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По информации, Защитники восстановили позиции у Железнянского и продвинулись у Камышовки.
Напомним
По Генштабу, более 50% от общего количества боев произошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState20 сентября 2024, 23:46 • 17738 просмотров