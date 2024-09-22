Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, ВСУ восстановили позиции - DeepState

Оккупанты продвинулись возле Кругляковки, Клещеевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, Защитники восстановили позиции у Железнянского и продвинулись у Камышовки.

Напомним

По Генштабу, более 50% от общего количества боев произошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState