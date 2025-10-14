Венесуела закриває посольство в Норвегії після присудження Нобелівської премії опозиціонерці Марії Мачадо – ВВС
Київ • УНН
Уряд Венесуели закрив своє посольство в Норвегії після того, як лідерка опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. Каракас пояснює це "реструктуризацією", але міжнародні спостерігачі бачать у цьому політичний сигнал невдоволення.
Уряд Венесуели оголосив про закриття свого посольства в Норвегії – рішення ухвалено невдовзі після того, як лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру. Офіційно Каракас пояснює цей крок "реструктуризацією дипломатичних представництв", однак міжнародні спостерігачі розглядають його як політичний сигнал невдоволення рішенням норвезького комітету. Про це повідомляється у матеріалі ВВС, пише УНН.
Деталі
Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило, що посольство Венесуели в Осло припинило роботу без жодного офіційного пояснення. Представниця норвезького МЗС назвала цей крок "гідним жалю", наголосивши, що Норвегія прагне зберігати дипломатичний діалог із Венесуелою, попри суперечності між країнами.
Попри наші розбіжності, Норвегія хотіла б підтримувати діалог із Венесуелою й надалі працюватиме в цьому напрямку. Нобелівські премії присуджуються незалежно від уряду Норвегії
Тим часом Норвезький Нобелівський комітет заявив, що Марія Коріна Мачадо була удостоєна Премії миру "за невтомну боротьбу за демократичні права венесуельського народу та зусилля, спрямовані на мирний перехід від диктатури до демократії".
Нагадаємо
Нобелівську премію миру 2025 року присудили Марії Коріні Мачадо за її боротьбу за демократію та права народу Венесуели, повідомив Нобелівський комітет 10 жовтня.
Венесуела звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням скликати термінове засідання через військову активність США біля своїх берегів. Уряд країни звинувачує адміністрацію Трампа в спробах усунути президента Мадуро та підриві регіональної і глобальної стабільності.