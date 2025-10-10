$41.400.09
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо

Київ • УНН

 • 6816 перегляди

Норвезький Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її роботу з просування демократичних прав народу Венесуели. Дональд Трамп не отримав нагороду, попри його кампанію з лобіювання.

Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її "невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії", повідомили у Нобелівському комітеті 10 жовтня, пише УНН.

Деталі

Таким чином, президент США Дональд Трамп не отримав премію.

Як повідомляла FT, Дональд Трамп перед цим розпочав безпрецедентну кампанію, щоб отримати Нобелівську премію миру, тиснучи як на уряд Норвегії, так і на сам Нобелівський комітет. Президент США, як вказано, наполягав, що заслуговує на найпрестижнішу у світі нагороду за спроби завершити війну в Газі, але експерти в Осло попереджали: такий "агресивний лобізм" може мати зворотний ефект.

Як зазначили у Нобелівському комітеті, премія миру 2025 року присуджується "сміливій та відданій поборниці миру – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед зростаючої темряви". "Лауреатка премії миру Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті", - ідеться у повідомленні.

Як лідер демократичного руху у Венесуелі, цьогорічна лауреатка премії миру Марія Коріна Мачадо, як зауважується, "є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом".

"Пані Мачадо була ключовою об'єднуючою фігурою в політичній опозиції, яка колись була глибоко розділеною – опозиції, яка знайшла спільну мову у вимозі вільних виборів та представницького уряду", - зазначили у комітеті.

Як зауважується, Марія Коріна Мачадо роками працювала над свободою венесуельського народу.

"Минулого року лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо була змушена жити, переховуючись. Попри серйозні загрози її життю, вона залишилася в країні, і цей вибір надихнув мільйони людей", - вказали у комітеті.

"Коли авторитарні режими захоплюють владу, вкрай важливо відзначити мужніх захисників свободи, які повстають і чинять опір. Демократія залежить від людей, які відмовляються мовчати, які наважуються зробити крок вперед, попри серйозний ризик, і які нагадують нам, що свободу ніколи не можна сприймати як належне, а завжди потрібно захищати - словами, мужністю та рішучістю", - наголосили у Нобелівському комітеті.

Юлія Шрамко

