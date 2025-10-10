Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии", сообщили в Нобелевском комитете 10 октября, пишет УНН.

Детали

Таким образом, президент США Дональд Трамп не получил премию.

Как сообщала FT, Дональд Трамп перед этим начал беспрецедентную кампанию, чтобы получить Нобелевскую премию мира, оказывая давление как на правительство Норвегии, так и на сам Нобелевский комитет. Президент США, как указано, настаивал, что заслуживает самой престижной в мире награды за попытки завершить войну в Газе, но эксперты в Осло предупреждали: такой "агрессивный лоббизм" может иметь обратный эффект.

Как отметили в Нобелевском комитете, премия мира 2025 года присуждается "смелой и преданной поборнице мира – женщине, которая поддерживает пламя демократии среди растущей тьмы". "Лауреатка премии мира Мария Корина Мачадо доказала, что инструменты демократии являются также инструментами мира. Она воплощает надежду на другое будущее, где основные права граждан защищены, а их голоса услышаны", - говорится в сообщении.

Как лидер демократического движения в Венесуэле, нынешняя лауреатка премии мира Мария Корина Мачадо, как отмечается, "является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке в последнее время".

"Госпожа Мачадо была ключевой объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разделенной – оппозиции, которая нашла общий язык в требовании свободных выборов и представительного правительства", - отметили в комитете.

Как отмечается, Мария Корина Мачадо годами работала над свободой венесуэльского народа.

"В прошлом году лауреатка Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо была вынуждена жить в бегах. Несмотря на серьезные угрозы ее жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей", - указали в комитете.

"Когда авторитарные режимы захватывают власть, крайне важно отметить мужественных защитников свободы, которые восстают и оказывают сопротивление. Демократия зависит от людей, которые отказываются молчать, которые осмеливаются сделать шаг вперед, несмотря на серьезный риск, и которые напоминают нам, что свободу никогда нельзя воспринимать как должное, а всегда нужно защищать - словами, мужеством и решимостью", - подчеркнули в Нобелевском комитете.

Трамп добился прорыва по Газе, но слишком поздно для Нобелевской премии мира