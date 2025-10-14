$41.610.01
Эксклюзив
09:28 • 3866 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 8484 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10338 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10375 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 13578 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14225 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 15880 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17576 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27290 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34953 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после присуждения Нобелевской премии оппозиционерке Марии Мачадо – ВВС

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Правительство Венесуэлы закрыло свое посольство в Норвегии после того, как лидер оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Каракас объясняет это «реструктуризацией», но международные наблюдатели видят в этом политический сигнал недовольства.

Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после присуждения Нобелевской премии оппозиционерке Марии Мачадо – ВВС

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своего посольства в Норвегии – решение принято вскоре после того, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Официально Каракас объясняет этот шаг "реструктуризацией дипломатических представительств", однако международные наблюдатели рассматривают его как политический сигнал недовольства решением норвежского комитета. Об этом сообщается в материале ВВС, пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что посольство Венесуэлы в Осло прекратило работу без какого-либо официального объяснения. Представительница норвежского МИД назвала этот шаг "достойным сожаления", подчеркнув, что Норвегия стремится сохранять дипломатический диалог с Венесуэлой, несмотря на противоречия между странами.

Несмотря на наши разногласия, Норвегия хотела бы поддерживать диалог с Венесуэлой и в дальнейшем будет работать в этом направлении. Нобелевские премии присуждаются независимо от правительства Норвегии 

– отметила представительница внешнеполитического ведомства.

Тем временем Норвежский Нобелевский комитет заявил, что Мария Корина Мачадо была удостоена Премии мира "за неутомимую борьбу за демократические права венесуэльского народа и усилия, направленные на мирный переход от диктатуры к демократии".

Напомним

Нобелевскую премию мира 2025 года присудили Марии Корине Мачадо за ее борьбу за демократию и права народа Венесуэлы, сообщил Нобелевский комитет 10 октября.

Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать срочное заседание из-за военной активности США у своих берегов. Правительство страны обвиняет администрацию Трампа в попытках отстранить президента Мадуро и подрыве региональной и глобальной стабильности.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Осло
Венесуэла
Норвегия
Соединённые Штаты