Венесуэла закрывает посольство в Норвегии после присуждения Нобелевской премии оппозиционерке Марии Мачадо – ВВС

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своего посольства в Норвегии – решение принято вскоре после того, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Официально Каракас объясняет этот шаг "реструктуризацией дипломатических представительств", однако международные наблюдатели рассматривают его как политический сигнал недовольства решением норвежского комитета. Об этом сообщается в материале ВВС, пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что посольство Венесуэлы в Осло прекратило работу без какого-либо официального объяснения. Представительница норвежского МИД назвала этот шаг "достойным сожаления", подчеркнув, что Норвегия стремится сохранять дипломатический диалог с Венесуэлой, несмотря на противоречия между странами.

Несмотря на наши разногласия, Норвегия хотела бы поддерживать диалог с Венесуэлой и в дальнейшем будет работать в этом направлении. Нобелевские премии присуждаются независимо от правительства Норвегии – отметила представительница внешнеполитического ведомства.

Тем временем Норвежский Нобелевский комитет заявил, что Мария Корина Мачадо была удостоена Премии мира "за неутомимую борьбу за демократические права венесуэльского народа и усилия, направленные на мирный переход от диктатуры к демократии".

Напомним

Нобелевскую премию мира 2025 года присудили Марии Корине Мачадо за ее борьбу за демократию и права народа Венесуэлы, сообщил Нобелевский комитет 10 октября.

