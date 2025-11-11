Велика Британія призупиняє обмін розвідданими зі США через смертельні удари в Карибському басейні
Британія припинила надавати американцям розвіддані про підозрілі судна через побоювання, що вони можуть використовуватися для військових ударів. Лондон вважає, що вересневі атаки, в результаті яких загинуло 76 людей, порушують міжнародне право.
Велика Британія припинила надавати США розвідувальні дані про підозрілі судна, що займаються наркоторгівлею в Карибському басейні, побоюючись, що вони можуть використовуватися для вибору цілей для військових ударів. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.
Деталі
Джерела CNN повідомляють, що британські чиновники вважають, що вересневі атаки, в результаті яких загинуло 76 людей, порушують міжнародне право.
Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав ці удари "позасудовими вбивствами", і Британія погоджується з цією оцінкою. Рішення припинити обмін розвідкою відображає зростаючий скептицизм Лондона щодо законності американських дій та відкриває розрив із її ключовим союзником.
Подібну позицію зайняла й Канада, яка продовжуватиме співпрацю з Береговою охороною США, але не хоче, щоб її дані використовувалися для смертельних ударів.
