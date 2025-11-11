$41.960.02
19:55 • 10658 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27035 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35247 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52675 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34029 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50567 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41556 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22959 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24864 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26293 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Велика Британія призупиняє обмін розвідданими зі США через смертельні удари в Карибському басейні

Київ • УНН

 • 3306 перегляди

Британія припинила надавати американцям розвіддані про підозрілі судна через побоювання, що вони можуть використовуватися для військових ударів. Лондон вважає, що вересневі атаки, в результаті яких загинуло 76 людей, порушують міжнародне право.

Велика Британія призупиняє обмін розвідданими зі США через смертельні удари в Карибському басейні

Велика Британія припинила надавати США розвідувальні дані про підозрілі судна, що займаються наркоторгівлею в Карибському басейні, побоюючись, що вони можуть використовуватися для вибору цілей для військових ударів. Про це йдеться у матеріалі CNN, пише УНН.

Деталі

Джерела CNN повідомляють, що британські чиновники вважають, що вересневі атаки, в результаті яких загинуло 76 людей, порушують міжнародне право.

США вдарили по суднах наркокартелів у Тихому океані: загинуло шість осіб10.11.25, 18:50 • 28194 перегляди

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав ці удари "позасудовими вбивствами", і Британія погоджується з цією оцінкою. Рішення припинити обмін розвідкою відображає зростаючий скептицизм Лондона щодо законності американських дій та відкриває розрив із її ключовим союзником.

Подібну позицію зайняла й Канада, яка продовжуватиме співпрацю з Береговою охороною США, але не хоче, щоб її дані використовувалися для смертельних ударів.

Американських військових змусили підписати угоди про нерозголошення через таємну місію Трампа в Латинській Америці – Reuters28.10.25, 20:51 • 6808 переглядiв

Степан Гафтко

