Великобритания приостанавливает обмен разведданными с США из-за смертельных ударов в Карибском бассейне

16:14
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Графики отключений электроэнергии
Десантники ВСУ изобрели способ доставлять необходимое на передовую под ПокровскомVideo11 ноября, 08:29
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Алексей Чернышов
Украина
Великобритания
Турция
Львов
Соединённые Штаты
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30
Великобритания приостанавливает обмен разведданными с США из-за смертельных ударов в Карибском бассейне

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Британия прекратила предоставлять американцам разведданные о подозрительных судах из-за опасений, что они могут использоваться для военных ударов. Лондон считает, что сентябрьские атаки, в результате которых погибло 76 человек, нарушают международное право.

Великобритания приостанавливает обмен разведданными с США из-за смертельных ударов в Карибском бассейне

Великобритания прекратила предоставлять США разведывательные данные о подозрительных судах, занимающихся наркоторговлей в Карибском бассейне, опасаясь, что они могут использоваться для выбора целей для военных ударов. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.

Детали

Источники CNN сообщают, что британские чиновники считают, что сентябрьские атаки, в результате которых погибло 76 человек, нарушают международное право.

США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10.11.25, 18:50

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал эти удары "внесудебными убийствами", и Великобритания согласна с этой оценкой. Решение прекратить обмен разведданными отражает растущий скептицизм Лондона относительно законности американских действий и открывает разрыв с ее ключевым союзником.

Аналогичную позицию заняла и Канада, которая будет продолжать сотрудничество с Береговой охраной США, но не хочет, чтобы ее данные использовались для смертельных ударов.

Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters28.10.25, 20:51

Степан Гафтко

