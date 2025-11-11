Великобритания приостанавливает обмен разведданными с США из-за смертельных ударов в Карибском бассейне
Киев • УНН
Британия прекратила предоставлять американцам разведданные о подозрительных судах из-за опасений, что они могут использоваться для военных ударов. Лондон считает, что сентябрьские атаки, в результате которых погибло 76 человек, нарушают международное право.
Великобритания прекратила предоставлять США разведывательные данные о подозрительных судах, занимающихся наркоторговлей в Карибском бассейне, опасаясь, что они могут использоваться для выбора целей для военных ударов. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.
Детали
Источники CNN сообщают, что британские чиновники считают, что сентябрьские атаки, в результате которых погибло 76 человек, нарушают международное право.
США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10.11.25, 18:50 • 28113 просмотров
Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал эти удары "внесудебными убийствами", и Великобритания согласна с этой оценкой. Решение прекратить обмен разведданными отражает растущий скептицизм Лондона относительно законности американских действий и открывает разрыв с ее ключевым союзником.
Аналогичную позицию заняла и Канада, которая будет продолжать сотрудничество с Береговой охраной США, но не хочет, чтобы ее данные использовались для смертельных ударов.
Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters28.10.25, 20:51 • 6799 просмотров