Вечірнє зведення Генштабу: 157 боїв за добу, ворог посилив штурми на Покровському напрямку
Київ • УНН
Сили оборони протягом 13 листопада відбили 157 бойових зіткнень, зафіксовано 30 авіаударів та понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 47 атак.
Станом на 22:00 13 листопада українські Сили оборони відбивають масовані штурми по всій лінії фронту, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За день зафіксовано 157 бойових зіткнень, ворог завдав 30 авіаударів і випустив понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе. Про це пише УНН.
Деталі
Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 47 атак у районах Сухецького, Разіного, Покровська, Мирнограда та Удачного. Українські захисники знищили 62 окупанти, ще 54 поранили, а також ліквідували вісім дронів і кілька одиниць техніки противника.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили вже 13 атак ворога.
Активні бої також тривають на Лиманському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. У деяких районах, зокрема біля Вовчанська, Новоосинового та Лимана, бойові дії ще не завершені.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.
Генштаб зазначає, що Сили оборони продовжують виснажувати бойовий потенціал ворога та зривати його наступальні плани.
