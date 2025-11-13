$42.040.02
Сирський розкрив головний напрямок наступу ворога та значні втрати окупантів

Київ • УНН

 • 2186 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається головним для наступу противника, який зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Українські захисники ефективно діють на цьому напрямку, а також на Очеретинському, Гуляйпільському та Оріхівському.

Сирський розкрив головний напрямок наступу ворога та значні втрати окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника, ворог продовжує зазнавати значних втрат - як у живій силі, так і в техніці, передає УНН.

Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тому особлива увага приділяється посиленню підрозділів на цьому напрямку, забезпеченню наших воїнів усім необхідним, а також зміцненню логістичних маршрутів 

- повідомив Сирський.

За його словами, у місті Покровськ та на його околицях ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші воїни зі складу Сил оборони України.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат - як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються 

- додав Головком.

Також, за його словами, тривають активні дії Сил оборони на Очеретинському напрямку, що змушує противника розпорошувати сили й не дозволяє сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. Загалом за час операції звільнено 189 км², а 257,7 км² очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник продовжує здійснювати спроби виснаження наших підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке 

- додав Сирський.

За його словами, українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії для виявлення й знищення ворожих диверсійних груп, які прагнуть приховано проникнути вглиб нашої оборони.

Тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ Південь ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими і 43 одиниці різної військової техніки 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

