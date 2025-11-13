Сырский раскрыл главное направление наступления врага и значительные потери оккупантов
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается главным для наступления противника, который несет значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники эффективно действуют на этом направлении, а также на Очеретинском, Гуляйпольском и Ореховском.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления противника, враг продолжает нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике, передает УНН.
Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Поэтому особое внимание уделяется усилению подразделений на этом направлении, обеспечению наших воинов всем необходимым, а также укреплению логистических маршрутов
По его словам, в городе Покровск и на его окраинах эффективно действуют украинские защитники из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины.
Враг продолжает нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются
Также, по его словам, продолжаются активные действия Сил обороны на Очеретинском направлении, что вынуждает противника рассредоточивать силы и не позволяет сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 189 км², а 257,7 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп врага.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает предпринимать попытки истощения наших подразделений массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Сладкое
По его словам, украинские подразделения проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые стремятся скрытно проникнуть вглубь нашей обороны.
Только за минувшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы различной военной техники
