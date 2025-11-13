$42.040.02
16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
14:40
Эксклюзив
13 ноября, 11:14
Сырский раскрыл главное направление наступления врага и значительные потери оккупантов

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается главным для наступления противника, который несет значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники эффективно действуют на этом направлении, а также на Очеретинском, Гуляйпольском и Ореховском.

Сырский раскрыл главное направление наступления врага и значительные потери оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления противника, враг продолжает нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике, передает УНН.

Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Поэтому особое внимание уделяется усилению подразделений на этом направлении, обеспечению наших воинов всем необходимым, а также укреплению логистических маршрутов

- сообщил Сырский.

По его словам, в городе Покровск и на его окраинах эффективно действуют украинские защитники из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины.

Враг продолжает нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются

- добавил Главком.

Также, по его словам, продолжаются активные действия Сил обороны на Очеретинском направлении, что вынуждает противника рассредоточивать силы и не позволяет сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 189 км², а 257,7 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп врага.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает предпринимать попытки истощения наших подразделений массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Сладкое

- добавил Сырский.

По его словам, украинские подразделения проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые стремятся скрытно проникнуть вглубь нашей обороны.

Только за минувшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы различной военной техники

- резюмировал он.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский