Сырский раскрыл главное направление наступления врага и значительные потери оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления противника, враг продолжает нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике, передает УНН.

Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Поэтому особое внимание уделяется усилению подразделений на этом направлении, обеспечению наших воинов всем необходимым, а также укреплению логистических маршрутов

По его словам, в городе Покровск и на его окраинах эффективно действуют украинские защитники из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины.

Враг продолжает нести значительные потери - как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются

Также, по его словам, продолжаются активные действия Сил обороны на Очеретинском направлении, что вынуждает противника рассредоточивать силы и не позволяет сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 189 км², а 257,7 км² очищено от диверсионно-разведывательных групп врага.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает предпринимать попытки истощения наших подразделений массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Сладкое