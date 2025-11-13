Вечерняя сводка Генштаба: 157 боев за сутки, враг усилил штурмы на Покровском направлении

$42.040.02
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
16:42 • 23652 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56690 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 36128 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 35676 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74162 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 44416 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39444 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37456 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 33350 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
1,4 млн гривен за "влияние" на закупку дронов для ВСУ: еще один фигурант дела получил подозрение13 ноября, 11:46
В россии прогремели взрывы на НПЗ: выведена из строя установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти13 ноября, 12:06
Увольнение Гринчук и Галущенко с министерских должностей: озвучены даты рассмотрения вопроса13 ноября, 12:51
"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации13 ноября, 14:07
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: правительство поручило проверить крупнейшие госпредприятия18:39
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше 
13 ноября, 14:40
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 56678 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 11:14
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 74152 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов13 ноября, 10:59
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции12 ноября, 14:08
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане12 ноября, 20:00
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон12 ноября, 07:09
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57
Вечерняя сводка Генштаба: 157 боев за сутки, враг усилил штурмы на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Силы обороны в течение 13 ноября отбили 157 боевых столкновений, зафиксировано 30 авиаударов и более 2,6 тысячи дронов-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 47 атак.

Вечерняя сводка Генштаба: 157 боев за сутки, враг усилил штурмы на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 13 ноября украинские Силы обороны отражают массированные штурмы по всей линии фронта, сообщил Генеральный штаб ВСУ. За день зафиксировано 157 боевых столкновений, враг нанес 30 авиаударов и выпустил более 2,6 тысячи дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.

Подробности

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где российские войска совершили 47 атак в районах Сухецкого, Разиного, Покровска, Мирнограда и Удачного. Украинские защитники уничтожили 62 оккупанта, еще 54 ранили, а также ликвидировали восемь дронов и несколько единиц техники противника.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили уже 13 атак врага.

Сырский о Deep Strike: с начала ноября Украина поразила 33 объекта российского агрессора13.11.25, 20:06

Активные бои также продолжаются на Лиманском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. В некоторых районах, в частности возле Волчанска, Новоосинового и Лимана, боевые действия еще не завершены.

На Приднепровском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлении Антоновского моста.

Генштаб отмечает, что Силы обороны продолжают истощать боевой потенциал врага и срывать его наступательные планы.

Сырский раскрыл главное направление наступления врага и значительные потери оккупантов13.11.25, 19:42

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Александр Сырский
Украина