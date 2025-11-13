Вечерняя сводка Генштаба: 157 боев за сутки, враг усилил штурмы на Покровском направлении
Киев • УНН
Силы обороны в течение 13 ноября отбили 157 боевых столкновений, зафиксировано 30 авиаударов и более 2,6 тысячи дронов-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 47 атак.
По состоянию на 22:00 13 ноября украинские Силы обороны отражают массированные штурмы по всей линии фронта, сообщил Генеральный штаб ВСУ. За день зафиксировано 157 боевых столкновений, враг нанес 30 авиаударов и выпустил более 2,6 тысячи дронов-камикадзе. Об этом пишет УНН.
Подробности
Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где российские войска совершили 47 атак в районах Сухецкого, Разиного, Покровска, Мирнограда и Удачного. Украинские защитники уничтожили 62 оккупанта, еще 54 ранили, а также ликвидировали восемь дронов и несколько единиц техники противника.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили уже 13 атак врага.
Сырский о Deep Strike: с начала ноября Украина поразила 33 объекта российского агрессора13.11.25, 20:06 • 1420 просмотров
Активные бои также продолжаются на Лиманском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. В некоторых районах, в частности возле Волчанска, Новоосинового и Лимана, боевые действия еще не завершены.
На Приднепровском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлении Антоновского моста.
Генштаб отмечает, что Силы обороны продолжают истощать боевой потенциал врага и срывать его наступательные планы.
Сырский раскрыл главное направление наступления врага и значительные потери оккупантов13.11.25, 19:42 • 2342 просмотра