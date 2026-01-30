Вдарять морози до -28°: чого чекати від погоди в Україні на вихідні

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
12:21 • 952 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 3474 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 9320 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 15634 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 24859 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 32307 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 38928 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 61691 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 45883 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33960 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
85%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 13803 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 33835 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 38682 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 26902 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 12915 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 65455 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 51729 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 54183 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 114263 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 142224 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Марко Рубіо
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 3116 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 4990 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 29150 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 29368 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 51910 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
МіГ-29

Вдарять морози до -28°: чого чекати від погоди в Україні на вихідні

Київ • УНН

 • 18 перегляди

31 січня в окремих регіонах України очікується плюсова температура, але вже цього ж дня почнуться сильні морози. На початку лютого вночі температура повітря може опускатися до -20…-28 градусів.

Вдарять морози до -28°: чого чекати від погоди в Україні на вихідні

31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

31 січня денна температура повітря на Луганщині, Донеччині, у Запорізькій області та в Криму становитиме +1…+5 градусів. Водночас таке потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та сильним штормовим вітром, через що воно не буде комфортним

- йдеться у повідомленні.

У суботу з півночі в Україну почне надходити новий потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологі циклонічні повітряні маси. Внаслідок цього в більшості областей уже пануватиме морозна погода.

Максимальна температура повітря вдень у суботу становитиме -6…-10 градусів, а на півночі та заході: -7…-12 градусів. Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, місцями зі штормовими поривами, що істотно посилить відчуття холоду.

Опади 31 січня очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), на півдні та сході країни. На південному сході переважатиме дощ. У західних і північних регіонах істотних опадів не прогнозується.

У Києві останній день січня завершиться холодною погодою: уночі температура повітря знизиться до -14 градусів, удень: до -12.

Надалі морози в Україні лише посилюватимуться. На початку лютого вночі температура повітря може опускатися до -20…-28 градусів. Це стане другою хвилею сильного холоду

- зауважила синоптикиня.

Синоптики закликають громадян додатково утеплюватися та бути готовими до ускладнення погодних умов. Водночас вони наголошують на важливості взаємопідтримки та організації локальних джерел тепла.

Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29.01.26, 17:54 • 12829 переглядiв

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Морози в Україні
Опалення
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Крим
Україна
Київ