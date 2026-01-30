Вдарять морози до -28°: чого чекати від погоди в Україні на вихідні

31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

31 січня денна температура повітря на Луганщині, Донеччині, у Запорізькій області та в Криму становитиме +1…+5 градусів. Водночас таке потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та сильним штормовим вітром, через що воно не буде комфортним - йдеться у повідомленні.

У суботу з півночі в Україну почне надходити новий потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологі циклонічні повітряні маси. Внаслідок цього в більшості областей уже пануватиме морозна погода.

Максимальна температура повітря вдень у суботу становитиме -6…-10 градусів, а на півночі та заході: -7…-12 градусів. Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, місцями зі штормовими поривами, що істотно посилить відчуття холоду.

Опади 31 січня очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), на півдні та сході країни. На південному сході переважатиме дощ. У західних і північних регіонах істотних опадів не прогнозується.

У Києві останній день січня завершиться холодною погодою: уночі температура повітря знизиться до -14 градусів, удень: до -12.

Надалі морози в Україні лише посилюватимуться. На початку лютого вночі температура повітря може опускатися до -20…-28 градусів. Це стане другою хвилею сильного холоду - зауважила синоптикиня.

Синоптики закликають громадян додатково утеплюватися та бути готовими до ускладнення погодних умов. Водночас вони наголошують на важливості взаємопідтримки та організації локальних джерел тепла.

