Ударят морозы до -28°: чего ждать от погоды в Украине на выходные

Эксклюзив
12:21 • 2232 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 6238 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 11105 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 17255 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 26294 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 33141 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 39727 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 62705 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 46579 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34271 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Главная
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
Новости Мира
Здоровье
Технологии
Культура
Лайфхаки
Авто
Образование
Недвижимость
Финансы
Новости Бизнеса
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 14962 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 35242 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 40105 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 28195 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 14205 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 638 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 67158 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 53199 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 55617 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 115756 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Виктор Ляшко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 4536 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 6570 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 29966 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 30181 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 52725 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Микоян МиГ-29

Ударят морозы до -28°: чего ждать от погоды в Украине на выходные

Киев • УНН

 • 1720 просмотра

31 января в отдельных регионах Украины ожидается плюсовая температура, но уже в этот же день начнутся сильные морозы. В начале февраля ночью температура воздуха может опускаться до -20…-28 градусов.

Ударят морозы до -28°: чего ждать от погоды в Украине на выходные

31 января в отдельных регионах Украины еще сохранится плюсовая температура, однако уже в этот же день начнутся сильные морозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

31 января дневная температура воздуха в Луганской, Донецкой областях, в Запорожской области и в Крыму составит +1…+5 градусов. В то же время такое потепление будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и сильным штормовым ветром, из-за чего оно не будет комфортным

- говорится в сообщении.

В субботу с севера в Украину начнет поступать новый мощный антициклон, который постепенно будет вытеснять влажные циклонические воздушные массы. В результате этого в большинстве областей уже будет царить морозная погода.

Максимальная температура воздуха днем в субботу составит -6…-10 градусов, а на севере и западе: -7…-12 градусов. Ветер северо-восточного направления будет порывистым, местами со штормовыми порывами, что существенно усилит ощущение холода.

Осадки 31 января ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), на юге и востоке страны. На юго-востоке будет преобладать дождь. В западных и северных регионах существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве последний день января завершится холодной погодой: ночью температура воздуха снизится до -14 градусов, днем: до -12.

В дальнейшем морозы в Украине будут только усиливаться. В начале февраля ночью температура воздуха может опускаться до -20…-28 градусов. Это станет второй волной сильного холода

- отметила синоптик.

Синоптики призывают граждан дополнительно утепляться и быть готовыми к усложнению погодных условий. В то же время они подчеркивают важность взаимоподдержки и организации локальных источников тепла.

Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы29.01.26, 17:54 • 12910 просмотров

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Отопление
Дожди в Украине
Снег в Украине
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Крым
Украина
Киев