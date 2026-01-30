Ударят морозы до -28°: чего ждать от погоды в Украине на выходные

31 января в отдельных регионах Украины еще сохранится плюсовая температура, однако уже в этот же день начнутся сильные морозы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

31 января дневная температура воздуха в Луганской, Донецкой областях, в Запорожской области и в Крыму составит +1…+5 градусов. В то же время такое потепление будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и сильным штормовым ветром, из-за чего оно не будет комфортным - говорится в сообщении.

В субботу с севера в Украину начнет поступать новый мощный антициклон, который постепенно будет вытеснять влажные циклонические воздушные массы. В результате этого в большинстве областей уже будет царить морозная погода.

Максимальная температура воздуха днем в субботу составит -6…-10 градусов, а на севере и западе: -7…-12 градусов. Ветер северо-восточного направления будет порывистым, местами со штормовыми порывами, что существенно усилит ощущение холода.

Осадки 31 января ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), на юге и востоке страны. На юго-востоке будет преобладать дождь. В западных и северных регионах существенных осадков не прогнозируется.

В Киеве последний день января завершится холодной погодой: ночью температура воздуха снизится до -14 градусов, днем: до -12.

В дальнейшем морозы в Украине будут только усиливаться. В начале февраля ночью температура воздуха может опускаться до -20…-28 градусов. Это станет второй волной сильного холода - отметила синоптик.

Синоптики призывают граждан дополнительно утепляться и быть готовыми к усложнению погодных условий. В то же время они подчеркивают важность взаимоподдержки и организации локальных источников тепла.

