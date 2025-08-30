Вбивство Парубія у Львові: голова МВС заявив, що головне зараз - дати правоохоронцям час з'ясувати обставини і знайти стрілка

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 11808 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 24686 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 95285 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 53333 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 46526 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 73044 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 221350 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 183390 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 94115 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 98035 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4.1м/с
28%
748мм
Популярнi новини
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05 • 44580 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 45806 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 39506 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 42435 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 11267 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 142249 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 147820 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 221276 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 183325 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 150656 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Львів
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 61556 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 196470 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 222562 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 222142 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 205495 перегляди
Актуальне
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot

Вбивство Парубія у Львові: голова МВС заявив, що головне зараз - дати правоохоронцям час з'ясувати обставини і знайти стрілка

Київ • УНН

 • 1880 перегляди

Голова МВС Ігор Клименко повідомив про вбивство Андрія Парубія. На місці злочину працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини та шукають стрілка.

Вбивство Парубія у Львові: голова МВС заявив, що головне зараз - дати правоохоронцям час з'ясувати обставини і знайти стрілка

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що на місці події, де сталося вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія вже працюють усі необхідні сили, і треба дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрілка, пише УНН.

Сьогодні Україна втратили Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича. Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця

- написав Клименко у Telegram.

Доповнення

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства у Львові Андрія Парубія. Триває встановлення особи нападника та обставин злочину.

Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз30.08.25, 13:36 • 24698 переглядiв

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Ігор Клименко
Україна