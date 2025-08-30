Вбивство Парубія у Львові: голова МВС заявив, що головне зараз - дати правоохоронцям час з'ясувати обставини і знайти стрілка

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що на місці події, де сталося вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія вже працюють усі необхідні сили, і треба дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрілка, пише УНН.

Сьогодні Україна втратили Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича. Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця