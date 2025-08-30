Вбивство Парубія у Львові: голова МВС заявив, що головне зараз - дати правоохоронцям час з'ясувати обставини і знайти стрілка
Київ • УНН
Голова МВС Ігор Клименко повідомив про вбивство Андрія Парубія. На місці злочину працюють правоохоронці, які з'ясовують обставини та шукають стрілка.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що на місці події, де сталося вбивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія вже працюють усі необхідні сили, і треба дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрілка, пише УНН.
Сьогодні Україна втратили Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича. Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця
Доповнення
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства у Львові Андрія Парубія. Триває встановлення особи нападника та обставин злочину.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.