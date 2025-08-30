Офіс Генпрокурора: відкрито провадження щодо вбивства ексголови ВР Парубія у Львові, стрілка продовжують шукати
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства у Львові Андрія Парубія. Триває встановлення особи нападника та обставин злочину.
За фактом вбивства у Львові ексголови Верховної Ради Андрія Парубія відкрито кримінальне провадження, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, показавши фото з місця події, пише УНН.
У Львові вбито Андрія Парубія - оголошено спецоперацію "Сирена". За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України)
Деталі
За попередніми даними, повідомляє прокуратура, "30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці".
"Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена". На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів", - вказали у прокуратурі.
"Встановлення особи нападника та обставин злочину триває", - ідеться у повідомленні.
Досудове розслідування, як повідомляється, здійснюють слідчі ГУ Національної поліції у Львівській області. Старшим групи прокурорів визначено керівника Львівської обласної прокуратури.
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 30.08.25, 12:59 • 10824 перегляди
Доповнення
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз30.08.25, 13:36 • 18115 переглядiв
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.