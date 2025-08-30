$41.260.00
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко та Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли Президенту Зеленському перші обставини вбивства Андрія Парубія у Львові. Залучені всі сили для розслідування та пошуку вбивці.

Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія

Генеральний прокурор Руслан Кравченко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли Президенту Володимиру Зеленському перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові Андрія Парубія, повідомив Глава держави у суботу, передає УНН.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці

- написав Зеленський у соцмережах.

Доповнення

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна
Львів