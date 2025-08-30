Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко и министр внутренних дел Игорь Клименко доложили Президенту Владимиру Зеленскому первые известные обстоятельства ужасного убийства во Львове Андрея Парубия, сообщил Глава государства в субботу, передает УНН.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы