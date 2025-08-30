$41.260.00
Эксклюзив
09:58 • 11375 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 14436 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 18171 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 51519 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 180148 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 151112 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 89760 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 96271 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 59373 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 124927 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия

Киев • УНН

 • 3916 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко и Министр внутренних дел Игорь Клименко доложили Президенту Зеленскому первые обстоятельства убийства Андрея Парубия во Львове. Задействованы все силы для расследования и поиска убийцы.

Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко и министр внутренних дел Игорь Клименко доложили Президенту Владимиру Зеленскому первые известные обстоятельства ужасного убийства во Львове Андрея Парубия, сообщил Глава государства в субботу, передает УНН.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы

- написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали30.08.25, 12:58 • 11352 просмотра

Справочно

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина
Львов