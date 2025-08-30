Офис Генпрокурора: открыто производство по убийству экс-главы ВР Парубия во Львове, стрелка продолжают искать
Киев • УНН
Офис Генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту убийства во Львове Андрея Парубия. Продолжается установление личности нападавшего и обстоятельств преступления.
По факту убийства во Львове экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия открыто уголовное производство, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, показав фото с места происшествия, пишет УНН.
Во Львове убит Андрей Парубий - объявлена спецоперация "Сирена". Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего Председателя Верховной Рады Украины и действующего народного депутата Украины VI–IX созывов Андрея Парубия (ч. 1 ст. 115 УК Украины)
Детали
По предварительным данным, сообщает прокуратура, "30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте".
"Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена". На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты", - указали в прокуратуре.
"Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование, как сообщается, осуществляют следователи ГУ Национальной полиции во Львовской области. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры.
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.