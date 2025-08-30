Убийство Парубия во Львове: глава МВД заявил, что главное сейчас - дать правоохранителям время выяснить обстоятельства и найти стрелка
Киев • УНН
Глава МВД Игорь Клименко сообщил об убийстве Андрея Парубия. На месте преступления работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства и ищут стрелка.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на месте происшествия, где произошло убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия, уже работают все необходимые силы, и надо дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка, пишет УНН.
Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Офис Генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту убийства во Львове Андрея Парубия. Продолжается установление личности нападавшего и обстоятельств преступления.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.