Убийство Парубия во Львове: глава МВД заявил, что главное сейчас - дать правоохранителям время выяснить обстоятельства и найти стрелка

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на месте происшествия, где произошло убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия, уже работают все необходимые силы, и надо дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка, пишет УНН.

Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка