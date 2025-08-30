$41.260.00
11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Убийство Парубия во Львове: глава МВД заявил, что главное сейчас - дать правоохранителям время выяснить обстоятельства и найти стрелка

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Глава МВД Игорь Клименко сообщил об убийстве Андрея Парубия. На месте преступления работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства и ищут стрелка.

Убийство Парубия во Львове: глава МВД заявил, что главное сейчас - дать правоохранителям время выяснить обстоятельства и найти стрелка

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на месте происшествия, где произошло убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия, уже работают все необходимые силы, и надо дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка, пишет УНН.

Сегодня Украина потеряла Андрея Парубия. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Все необходимые силы уже работают на месте происшествия. Сейчас главное - дать правоохранителям время, чтобы выяснить все обстоятельства и найти стрелка

- написал Клименко в Telegram.

Дополнение

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Офис Генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту убийства во Львове Андрея Парубия. Продолжается установление личности нападавшего и обстоятельств преступления.

Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз30.08.25, 13:36 • 15043 просмотра

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Игорь Клименко
Украина