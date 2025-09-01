Вбивство Парубія: не виключено, що це замовлення з боку рф

$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 11354 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 9230 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 17256 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 26119 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 26946 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 26592 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 24213 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21505 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52746 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89879 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 17258 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 26122 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 26948 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 26594 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 122268 перегляди
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Крим
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 120024 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 251944 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 274482 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 271015 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 250276 перегляди
Мі-8
Фейкові новини
The Times
ChatGPT
С-300

Вбивство Парубія: не виключено, що це замовлення з боку рф

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Правоохоронці вивчають всі мотиви вбивства нардепа Андрія Парубія, не виключаючи російський слід як замовлення. Затриманому львів'янину повідомлено про підозру у вбивстві, готується клопотання про тримання під вартою.

Вбивство Парубія: не виключено, що це замовлення з боку рф

Правоохоронці вивчають всі мотиви вбивства нардепа Андрія Парубія. Не виключається російський слід, що це замовлення з боку росії.  Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Можна сказати, що на сьогодні ми вивчаємо всі мотиви. Ми не прибираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати по всім напрямкам. Слідчо-оперативні групи працюють по окремим версіям. На сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо російський слід, що це замовлення з боку росії

- сказав Вигівський.

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії01.09.25, 12:15 • 11364 перегляди

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів. 

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон. 

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.  

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Львів