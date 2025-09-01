Вбивство Парубія: не виключено, що це замовлення з боку рф

Правоохоронці вивчають всі мотиви вбивства нардепа Андрія Парубія. Не виключається російський слід, що це замовлення з боку росії. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Можна сказати, що на сьогодні ми вивчаємо всі мотиви. Ми не прибираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати по всім напрямкам. Слідчо-оперативні групи працюють по окремим версіям. На сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо російський слід, що це замовлення з боку росії - сказав Вигівський.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.