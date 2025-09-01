Убийство Парубия: не исключено, что это заказ со стороны рф

$41.320.06
Эксклюзив
09:15 • 8498 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 6540 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 14784 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 23521 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 24597 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 24725 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 23757 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 21358 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 52612 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89788 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 39840 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 39813 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 26556 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 24217 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 16780 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 119497 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 251459 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 274036 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 270605 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 249928 просмотра
Убийство Парубия: не исключено, что это заказ со стороны рф

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Правоохранители изучают все мотивы убийства нардепа Андрея Парубия, не исключая российский след как заказ. Задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве, готовится ходатайство о содержании под стражей.

Убийство Парубия: не исключено, что это заказ со стороны рф

Правоохранители изучают все мотивы убийства нардепа Андрея Парубия. Не исключается российский след, что это заказ со стороны россии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Можно сказать, что на сегодня мы изучаем все мотивы. Мы не отбрасываем ни одной из версий. Мы продолжаем работать по всем направлениям. Следственно-оперативные группы работают по отдельным версиям. На сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем российский след, что это заказ со стороны России

- сказал Выговский.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии01.09.25, 12:15 • 8640 просмотров

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Анна Мурашко

Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Львов