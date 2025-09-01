Убийство Парубия: не исключено, что это заказ со стороны рф

Правоохранители изучают все мотивы убийства нардепа Андрея Парубия. Не исключается российский след, что это заказ со стороны россии. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Можно сказать, что на сегодня мы изучаем все мотивы. Мы не отбрасываем ни одной из версий. Мы продолжаем работать по всем направлениям. Следственно-оперативные группы работают по отдельным версиям. На сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем российский след, что это заказ со стороны России - сказал Выговский.

Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. Пока отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.