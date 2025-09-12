Вбивство Чарлі Кірка у США: ЗМІ назвали ім'я підозрюваного
Київ • УНН
22-річний Тайлер Робінсон, уродженець Юти 2003 року народження, є підозрюваним у стрілянині, внаслідок якої загинув консервативний активіст Чарлі Кірк. Кірк помер після поранення в шию під час виступу в Університеті долини Юти.
Затриманий підозрюваний у вбивстві американського політичного активіста Чарлі Кірка — 22-річний Тайлер Робінсон, передає УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
Ім'я підозрюваного у стрілянині в Юті - Тайлер Робінсон - пише видання, посилаючись на п'ятьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, знайомих зі справою.
Також відомо, що Робінсон народився в 2003 році та з Юти, додають чиновники.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.