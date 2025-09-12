Трамп оголосив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
11:55 • 5406 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 8390 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 11305 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 18846 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 14018 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 14927 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38030 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39735 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52702 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 83767 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 8762 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 8538 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 14100 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 28202 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 4428 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 5406 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 4786 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 18846 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 83767 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 57270 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Мілойко Спаїч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Івано-Франківська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 29083 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 75728 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 38865 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 45062 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 110312 перегляди
Актуальне
The New York Times
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп оголосив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, зазначивши, що його здав близький до нього чоловік та допоміг священник. Трамп сподівається на смертну кару для винного, якщо його визнають винним.

Трамп оголосив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп "з високою ступенем впевненості" заявляє, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка спіймано, передає УНН із посиланням на Sky News.

Я думаю, що ми його спіймали. Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його затримали. Він під вартою 

– сказав він в інтерв'ю Fox News.

Додамо

Трамп також сказав, що "хтось, хто був дуже близький до нього, здав його", додавши, що "священник, отець" допоміг у його затриманні.

Він додав, що сподівається, що підозрюваного, якщо його визнають винним, засудять до смертної кари, і сказав, що вони зараз перебувають у штаб-квартирі поліції.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки