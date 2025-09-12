Трамп оголосив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, зазначивши, що його здав близький до нього чоловік та допоміг священник. Трамп сподівається на смертну кару для винного, якщо його визнають винним.
Президент США Дональд Трамп "з високою ступенем впевненості" заявляє, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка спіймано, передає УНН із посиланням на Sky News.
Я думаю, що ми його спіймали. Я думаю, що з високою ступенем впевненості ми його затримали. Він під вартою
Додамо
Трамп також сказав, що "хтось, хто був дуже близький до нього, здав його", додавши, що "священник, отець" допоміг у його затриманні.
Він додав, що сподівається, що підозрюваного, якщо його визнають винним, засудять до смертної кари, і сказав, що вони зараз перебувають у штаб-квартирі поліції.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.
У США звільнили затриманого за підозрою у вбивстві активіста Чарлі Кірка. Розслідування триває, інформація буде публікуватися для прозорості.