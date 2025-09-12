Трамп объявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, отметив, что его сдал близкий к нему человек и помог священник. Трамп надеется на смертную казнь для виновного, если его признают виновным.
Президент США Дональд Трамп "с высокой степенью уверенности" заявляет, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка пойман, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Я думаю, что мы его поймали. Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его задержали. Он под стражей
Добавим
Трамп также сказал, что "кто-то, кто был очень близок к нему, сдал его", добавив, что "священник, отец" помог в его задержании.
Он добавил, что надеется, что подозреваемого, если его признают виновным, приговорят к смертной казни, и сказал, что они сейчас находятся в штаб-квартире полиции.
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.
В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.