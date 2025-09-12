$41.310.10
Эксклюзив
11:55 • 5044 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 8008 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 11180 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 18618 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 13914 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 14870 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 37983 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39717 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52683 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 83638 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Трамп объявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, отметив, что его сдал близкий к нему человек и помог священник. Трамп надеется на смертную казнь для виновного, если его признают виновным.

Трамп объявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп "с высокой степенью уверенности" заявляет, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка пойман, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Я думаю, что мы его поймали. Я думаю, что с высокой степенью уверенности мы его задержали. Он под стражей

– сказал он в интервью Fox News.

Добавим

Трамп также сказал, что "кто-то, кто был очень близок к нему, сдал его", добавив, что "священник, отец" помог в его задержании.

Он добавил, что надеется, что подозреваемого, если его признают виновным, приговорят к смертной казни, и сказал, что они сейчас находятся в штаб-квартире полиции.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA, ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, которое было задержано после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты