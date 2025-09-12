$41.310.10
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 14887 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 15401 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 27813 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 88609 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 61498 просмотра
Убийство Чарли Кирка в США: СМИ назвали имя подозреваемого

Киев • УНН

 • 836 просмотра

22-летний Тайлер Робинсон, уроженец Юты 2003 года рождения, является подозреваемым в стрельбе, в результате которой погиб консервативный активист Чарли Кирк. Кирк скончался после ранения в шею во время выступления в Университете долины Юты.

Убийство Чарли Кирка в США: СМИ назвали имя подозреваемого

Задержан подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка — 22-летний Тайлер Робинсон, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Имя подозреваемого в стрельбе в Юте - Тайлер Робинсон - пишет издание, ссылаясь на пятерых высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, знакомых с делом.

Также известно, что Робинсон родился в 2003 году и родом из Юты, добавляют чиновники.

Трамп объявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка12.09.25, 15:28 • 1298 просмотров

Напомним

В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения.

Основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.

В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Юта
Соединённые Штаты