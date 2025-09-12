Убийство Чарли Кирка в США: СМИ назвали имя подозреваемого
Киев • УНН
22-летний Тайлер Робинсон, уроженец Юты 2003 года рождения, является подозреваемым в стрельбе, в результате которой погиб консервативный активист Чарли Кирк. Кирк скончался после ранения в шею во время выступления в Университете долины Юты.
Задержан подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка — 22-летний Тайлер Робинсон, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Имя подозреваемого в стрельбе в Юте - Тайлер Робинсон - пишет издание, ссылаясь на пятерых высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, знакомых с делом.
Также известно, что Робинсон родился в 2003 году и родом из Юты, добавляют чиновники.
Трамп объявил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка12.09.25, 15:28 • 1298 просмотров
Напомним
В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения.
Основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
Полиция США установила, что лицо, задержанное после покушения на Чарли Кирка, на самом деле не было стрелком. Ранее университет сообщил о задержании подозреваемого.
В США освободили задержанного по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка. Расследование продолжается, информация будет публиковаться для прозрачности.