ВАКС пом’якшив запобіжний захід ще одному фігуранту справи проти ексміністра Сольського
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд дозволив ще одному фігуранту справи НАБУ проти Миколи Сольського вільно пересуватися Україною. Це продовжує тенденцію пом'якшення запобіжних заходів у цій справі.
Вищий антикорупційний суд продовжує ухвалювати рішення про пом'якшення запобіжних заходів у справі НАБУ проти колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського. Цього разу ще одному фігуранту справи дозволили вільно пересуватися Україною, пише УНН.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора і дозволив пересуватися всією територією України (не відлучатися за межі України) без дозволу слідчого, прокурора або суду. Раніше цьому фігуранту справи було заборонено відлучатися за межі Сумської області або Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, крім проїзду між вказаними областями. Решту обов’язків покладених на підозрюваного суд залишив без змін.
Цей випадок є лише частиною загальної тенденції, коли ВАКС приймає рішення на користь пом'якшення запобіжних заходів щодо підозрюваних у справі антікорупціонерів проти Сольського.
Додамо
НАБУ та САП у травні 2024 року звинуватили на той час чинного міністра агрополітики Миколу Сольського у привласненні землі у Сумській області на користь бійців АТО. Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи тепер планують допитати більше тисячі АТОвців, більшість з яких захищає країну на фронті. Військові своєю чергою обурені діями антикорупціонерів.
Утім, наявні у публічному доступі матеріали свідчать про сумнівні докази детективів. Про це також свідчать і маніпуляції НАБУ з експертизами у цій справі. Так, одну з них вони намагалися "злити" і анулювати через суд - ймовірно, через те, що така експертиза свідчила про невинуватість ексміністра.
А тим часом ВАКС ще у середині травня зняв електронний браслет з Миколи Сольського, і поступово пом’якшує запобіжні заходи інших фігурантам цієї справи.