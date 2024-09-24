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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 15:31  •  74701 просмотра

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Высший антикоррупционный суд разрешил еще одному фигуранту дела НАБУ против Николая Сольского свободно передвигаться по Украине. Это продолжает тенденцию смягчения мер пресечения по этому делу.

Высший антикоррупционный суд продолжает принимать решения о смягчении мер пресечения по делу НАБУ против бывшего министра агрополитики Николая Сольского. На этот раз еще одному фигуранту дела разрешили свободно передвигаться по Украине, пишет УНН.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил передвигаться по всей территории Украины (не отлучаться за пределы Украины) без разрешения следователя, прокурора или суда. Ранее этому фигуранту дела было запрещено отлучаться за пределы Сумской области или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, кроме проезда между указанными областями. Остальные обязанности возложенных на подозреваемого суд оставил без изменений.

Этот случай является лишь частью общей тенденции, когда ВАКС принимает решение в пользу смягчения мер пресечения в отношении подозреваемых по делу антикоррупционеров против Сольского.

Добавим

НАБУ и САП в мае 2024 года обвинили в то время действующего министра агрополитики Николая Сольского в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы теперь планируют допросить более тысячи АТОвцев, большинство из которых защищает страну на фронте. Военные в свою очередь возмущены действиями антикоррупционеров.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов. Об этом также свидетельствуют и манипуляции НАБУ с экспертизами по этому делу. Так, одну из них они пытались «слить» и аннулировать через суд - вероятно, из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.

А тем временем ВАКС еще в середине мая снял электронный браслет с Николая Сольского, и постепенно смягчает меры пресечения другим фигурантам этого дела.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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