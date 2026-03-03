В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло понад 900 людей - ДСНС

$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 1878 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 4250 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 6740 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 9782 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 15798 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 29848 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 96730 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83542 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60078 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51229 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 96730 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло понад 900 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 280 перегляди

З початку опалювального сезону в Україні понад 900 людей загинули в пожежах, не пов'язаних з російськими атаками. Майже 4 тисячі таких пожеж сталися через неправильне використання електроприладів.

В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло понад 900 людей - ДСНС

Понад 900 людей загинули в Україні з початку опалювального сезону через пожежі, не пов’язані з російськими атаками. Про це фахівці ДСНС повідомили в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, майже 4 тисячі таких пожеж сталися саме через неправильне використання електроприладів.

На Київщині троє людей загинули від чадного газу через несправність опалення09.02.26, 15:28 • 3793 перегляди

Є проблеми і з пічним опаленням: від отруєння чадним газом лише за лютий 2026 року загинули 23 людини, 150 – постраждали, з них 55 – діти. Дедалі частіше "тихий вбивця" підкрадається до людей через неправильне використання генераторів 

- повідомили у ДСНС.

У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом, 23 людини загинули 28.02.26, 21:10 • 5071 перегляд

Антоніна Туманова

Суспільство
Техніка
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна