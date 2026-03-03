В Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло понад 900 людей - ДСНС
Київ • УНН
З початку опалювального сезону в Україні понад 900 людей загинули в пожежах, не пов'язаних з російськими атаками. Майже 4 тисячі таких пожеж сталися через неправильне використання електроприладів.
Понад 900 людей загинули в Україні з початку опалювального сезону через пожежі, не пов’язані з російськими атаками. Про це фахівці ДСНС повідомили в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
За даними рятувальників, майже 4 тисячі таких пожеж сталися саме через неправильне використання електроприладів.
Є проблеми і з пічним опаленням: від отруєння чадним газом лише за лютий 2026 року загинули 23 людини, 150 – постраждали, з них 55 – діти. Дедалі частіше "тихий вбивця" підкрадається до людей через неправильне використання генераторів
