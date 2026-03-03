В Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров погибло более 900 человек - ГСЧС
Киев • УНН
С начала отопительного сезона в Украине более 900 человек погибли в пожарах, не связанных с российскими атаками. Почти 4 тысячи таких пожаров произошли из-за неправильного использования электроприборов.
Детали
По данным спасателей, почти 4 тысячи таких пожаров произошли именно из-за неправильного использования электроприборов.
Есть проблемы и с печным отоплением: от отравления угарным газом только за февраль 2026 года погибли 23 человека, 150 – пострадали, из них 55 – дети. Все чаще "тихий убийца" подкрадывается к людям из-за неправильного использования генераторов
