В Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров погибло более 900 человек - ГСЧС

Эксклюзив
13:15 • 5526 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 11705 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 12157 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 13388 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 18666 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 31321 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100819 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84136 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60444 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51477 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 31792 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 33253 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 38733 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 14570 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 18818 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 9242 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 39017 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 48900 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 100821 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 65383 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 386 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 7754 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 28654 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 35647 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 39088 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Financial Times

В Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров погибло более 900 человек - ГСЧС

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

С начала отопительного сезона в Украине более 900 человек погибли в пожарах, не связанных с российскими атаками. Почти 4 тысячи таких пожаров произошли из-за неправильного использования электроприборов.

В Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров погибло более 900 человек - ГСЧС

Более 900 человек погибли в Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров, не связанных с российскими атаками. Об этом специалисты ГСЧС сообщили в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, почти 4 тысячи таких пожаров произошли именно из-за неправильного использования электроприборов.

В Киевской области три человека погибли от угарного газа из-за неисправности отопления09.02.26, 15:28 • 3793 просмотра

Есть проблемы и с печным отоплением: от отравления угарным газом только за февраль 2026 года погибли 23 человека, 150 – пострадали, из них 55 – дети. Все чаще "тихий убийца" подкрадывается к людям из-за неправильного использования генераторов 

- сообщили в ГСЧС.

В феврале в Украине было 83 случая отравления угарным газом, 23 человека погибли28.02.26, 21:10 • 5073 просмотра

Антонина Туманова

