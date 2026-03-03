В Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров погибло более 900 человек - ГСЧС

Более 900 человек погибли в Украине с начала отопительного сезона из-за пожаров, не связанных с российскими атаками. Об этом специалисты ГСЧС сообщили в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, почти 4 тысячи таких пожаров произошли именно из-за неправильного использования электроприборов.

Есть проблемы и с печным отоплением: от отравления угарным газом только за февраль 2026 года погибли 23 человека, 150 – пострадали, из них 55 – дети. Все чаще "тихий убийца" подкрадывается к людям из-за неправильного использования генераторов - сообщили в ГСЧС.

