В Україні скоротять терміни нагородження військових із кількох місяців до двох тижнів

Генштаб та Міноборони запроваджують новий порядок розгляду подань на державні нагороди за бойові заслуги, що дозволить зменшити час оформлення з кількох місяців до 8-16 днів. Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

В Україні кардинально змінюють процедуру нагородження військовослужбовців державними відзнаками за бойові заслуги. Рішення ухвалене на виконання постанов Ставки Верховного Головнокомандувача, а відповідний алгоритм підготували Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони.

Раніше оформлення та погодження нагородних документів могло тривати від трьох до восьми місяців. Процес був затягнутим через проходження матеріалів через велику кількість інстанцій та переважно ручне оформлення документів.

Нова система передбачає значне скорочення етапів. Тепер військова частина надсилатиме матеріали безпосередньо до органу військового управління, якому вона підпорядкована, а звідти - відразу керівництву Збройних Сил України. У кожній із цих інстанцій документи розглядатимуть не більше двох діб, після чого їх направлятимуть до Офісу Президента.

Очікується, що весь процес займатиме від 8 до 16 днів, що дозволить оперативніше відзначати захисників за їхній внесок у оборону країни