Ексклюзив
12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
09:48
08:39
В Україні скоротять терміни нагородження військових із кількох місяців до двох тижнів

Київ • УНН

 506 перегляди

Генштаб та Міноборони України запроваджують новий порядок розгляду подань на державні нагороди за бойові заслуги. Це скоротить час оформлення документів з кількох місяців до 8-16 днів.

В Україні скоротять терміни нагородження військових із кількох місяців до двох тижнів

Генштаб та Міноборони запроваджують новий порядок розгляду подань на державні нагороди за бойові заслуги, що дозволить зменшити час оформлення з кількох місяців до 8-16 днів. Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

В Україні кардинально змінюють процедуру нагородження військовослужбовців державними відзнаками за бойові заслуги. Рішення ухвалене на виконання постанов Ставки Верховного Головнокомандувача, а відповідний алгоритм підготували Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони.

Раніше оформлення та погодження нагородних документів могло тривати від трьох до восьми місяців. Процес був затягнутим через проходження матеріалів через велику кількість інстанцій та переважно ручне оформлення документів.

Нова система передбачає значне скорочення етапів. Тепер військова частина надсилатиме матеріали безпосередньо до органу військового управління, якому вона підпорядкована, а звідти - відразу керівництву Збройних Сил України. У кожній із цих інстанцій документи розглядатимуть не більше двох діб, після чого їх направлятимуть до Офісу Президента.

Очікується, що весь процес займатиме від 8 до 16 днів, що дозволить оперативніше відзначати захисників за їхній внесок у оборону країни

- заявили у Генштабі.

Крім того, Міноборони повідомило, що опрацьовує можливість відображення сертифіката про нагороду в застосунку "Дія". Пропозиції щодо цього вже готуються для подання уповноваженим органам, аби внести необхідні зміни до нормативних документів.

7 млн грн бригаді на кожен батальйон: Генштаб уже формує перелік підрозділів12.08.25, 10:39 • 3202 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійнаПолітика
Дія (сервіс)
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна