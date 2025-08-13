В Украине сократят сроки награждения военных с нескольких месяцев до двух недель

$41.430.02
13:12
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
13 августа, 06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
12 августа, 16:50
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
12:40
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике
13 августа, 06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
13 августа, 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
12 августа, 15:52
В Украине сократят сроки награждения военных с нескольких месяцев до двух недель

Киев • УНН

 • 1886 просмотра

Генштаб и Минобороны Украины вводят новый порядок рассмотрения представлений на государственные награды за боевые заслуги. Это сократит время оформления документов с нескольких месяцев до 8-16 дней.

В Украине сократят сроки награждения военных с нескольких месяцев до двух недель

Генштаб и Минобороны вводят новый порядок рассмотрения представлений на государственные награды за боевые заслуги, что позволит сократить время оформления с нескольких месяцев до 8-16 дней. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В Украине кардинально меняют процедуру награждения военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги. Решение принято во исполнение постановлений Ставки Верховного Главнокомандующего, а соответствующий алгоритм подготовили Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны.

Ранее оформление и согласование наградных документов могло длиться от трех до восьми месяцев. Процесс был затянут из-за прохождения материалов через большое количество инстанций и преимущественно ручного оформления документов.

Новая система предусматривает значительное сокращение этапов. Теперь воинская часть будет направлять материалы непосредственно в орган военного управления, которому она подчинена, а оттуда - сразу руководству Вооруженных Сил Украины. В каждой из этих инстанций документы будут рассматривать не более двух суток, после чего их будут направлять в Офис Президента.

Ожидается, что весь процесс займет от 8 до 16 дней, что позволит оперативнее отмечать защитников за их вклад в оборону страны

- заявили в Генштабе.

Кроме того, Минобороны сообщило, что прорабатывает возможность отображения сертификата о награде в приложении "Дія". Предложения по этому поводу уже готовятся для подачи уполномоченным органам, чтобы внести необходимые изменения в нормативные документы.

7 млн грн бригаде на каждый батальон: Генштаб уже формирует перечень подразделений
12.08.2025, 10:39

Степан Гафтко

ОбществоВойнаполитика
Дія (сервис)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина