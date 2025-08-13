В Украине сократят сроки награждения военных с нескольких месяцев до двух недель

Генштаб и Минобороны вводят новый порядок рассмотрения представлений на государственные награды за боевые заслуги, что позволит сократить время оформления с нескольких месяцев до 8-16 дней. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

В Украине кардинально меняют процедуру награждения военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги. Решение принято во исполнение постановлений Ставки Верховного Главнокомандующего, а соответствующий алгоритм подготовили Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны.

Ранее оформление и согласование наградных документов могло длиться от трех до восьми месяцев. Процесс был затянут из-за прохождения материалов через большое количество инстанций и преимущественно ручного оформления документов.

Новая система предусматривает значительное сокращение этапов. Теперь воинская часть будет направлять материалы непосредственно в орган военного управления, которому она подчинена, а оттуда - сразу руководству Вооруженных Сил Украины. В каждой из этих инстанций документы будут рассматривать не более двух суток, после чего их будут направлять в Офис Президента.

Ожидается, что весь процесс займет от 8 до 16 дней, что позволит оперативнее отмечать защитников за их вклад в оборону страны