7 млн грн бригаде на каждый батальон: Генштаб уже формирует перечень подразделений
Киев • УНН
Генштаб ВСУ формирует перечень подразделений для быстрого перечисления 7 млн грн на каждый батальон на передовой. Это решение Ставки Верховного Главнокомандующего увеличит финансирование боевых подразделений.
Генеральный штаб ВСУ уже формирует перечень подразделений, которые получат 7 миллионов гривен на бригаду из расчета на каждый батальон на передовой, что было решено на Ставке Верховного Главнокомандующего, чтобы перечислить средства максимально быстро, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, пишет УНН.
Значительно увеличиваем финансирование боевых подразделений. Во исполнение решения Ставки в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой. Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача - перечислить средства максимально быстро
Глава Минобороны указал, что по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. "Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности", - указал Шмыгаль.
"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, выполняющих боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению Президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - пояснил министр обороны.
7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон: Зеленский поручил увеличить финансирование для боевых подразделений11.08.25, 16:37 • 2352 просмотра