7 млн грн бригаде на каждый батальон: Генштаб уже формирует перечень подразделений

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:06 • 5016 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 12450 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 71888 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 120067 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 171649 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 127769 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 92314 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132663 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130790 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107983 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
43%
755мм
Популярные новости
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 12225 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 17092 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 10364 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета02:50 • 13580 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины03:11 • 8062 просмотра
публикации
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 5582 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 71888 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 120066 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 171648 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 127126 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Михаил Федоров
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 4078 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 19191 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 171648 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 119916 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 235596 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Шахед-136
WhatsApp
Нефть марки Brent

7 млн грн бригаде на каждый батальон: Генштаб уже формирует перечень подразделений

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Генштаб ВСУ формирует перечень подразделений для быстрого перечисления 7 млн грн на каждый батальон на передовой. Это решение Ставки Верховного Главнокомандующего увеличит финансирование боевых подразделений.

7 млн грн бригаде на каждый батальон: Генштаб уже формирует перечень подразделений

Генеральный штаб ВСУ уже формирует перечень подразделений, которые получат 7 миллионов гривен на бригаду из расчета на каждый батальон на передовой, что было решено на Ставке Верховного Главнокомандующего, чтобы перечислить средства максимально быстро, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, пишет УНН.

Значительно увеличиваем финансирование боевых подразделений. Во исполнение решения Ставки в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой. Генеральный штаб ВСУ формирует перечень таких подразделений. Задача - перечислить средства максимально быстро

- сообщил министр обороны Шмыгаль.

Глава Минобороны указал, что по результатам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки. "Это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности", - указал Шмыгаль.

"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, выполняющих боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению Президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - пояснил министр обороны.

7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон: Зеленский поручил увеличить финансирование для боевых подразделений11.08.25, 16:37 • 2352 просмотра

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Денис Шмыгаль