7 млн грн бригаді на кожен батальйон: Генштаб уже формує перелік підрозділів

Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 13967 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
11 серпня, 16:37 • 73661 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 14:46 • 121755 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 173518 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 10:23 • 128168 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
11 серпня, 09:52 • 92618 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
11 серпня, 07:41 • 132728 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
11 серпня, 06:00 • 130852 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 108058 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Тейлор Свіфт
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Велика Британія
Дніпропетровська область
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Ґардіан
Spotify
Instagram
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

7 млн грн бригаді на кожен батальйон: Генштаб уже формує перелік підрозділів

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Генштаб ЗСУ формує перелік підрозділів для швидкого перерахування 7 млн грн на кожен батальйон на передовій. Це рішення Ставки Верховного Головнокомандувача збільшить фінансування бойових підрозділів.

7 млн грн бригаді на кожен батальйон: Генштаб уже формує перелік підрозділів

Генеральний штаб ЗСУ вже формує перелік підрозділів, які отримають 7 мільйонів гривень на бригаду з розрахунку на кожен батальйон на передовій, що було вирішено на Ставці Верховного Головнокомандувача, аби перерахувати кошти максимально швидко, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, пише УНН.

Значно збільшуємо фінансування бойових підрозділів. На виконання рішення Ставки в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання - перерахувати кошти максимально швидко

- повідомив міністр оборони Шмигаль.

Голова Міноборони вказав, що за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. "Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби", - вказав Шмигаль.

"Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. За дорученням Президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - пояснив міністр оборони.

7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів11.08.25, 16:37 • 2366 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Денис Шмигаль