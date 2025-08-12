7 млн грн бригаді на кожен батальйон: Генштаб уже формує перелік підрозділів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ формує перелік підрозділів для швидкого перерахування 7 млн грн на кожен батальйон на передовій. Це рішення Ставки Верховного Головнокомандувача збільшить фінансування бойових підрозділів.
Генеральний штаб ЗСУ вже формує перелік підрозділів, які отримають 7 мільйонів гривень на бригаду з розрахунку на кожен батальйон на передовій, що було вирішено на Ставці Верховного Головнокомандувача, аби перерахувати кошти максимально швидко, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, пише УНН.
Значно збільшуємо фінансування бойових підрозділів. На виконання рішення Ставки в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій. Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання - перерахувати кошти максимально швидко
Голова Міноборони вказав, що за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. "Це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби", - вказав Шмигаль.
"Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. За дорученням Президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - пояснив міністр оборони.
