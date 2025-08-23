$41.220.00
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Заступник керівника ОП Ігор Жовква повідомив, що розробка гарантій безпеки для України ведеться військовим та політичним треками. Перелік гарантій буде готовий за кілька днів, після чого очікується зустріч Президента Зеленського з Путіним.

Напрацювання гарантій безпеки для України наразі триває по двох треках - військовому й політичному. Дуже скоро, буквально протягом декількох днів буде готовий перелік гарантій безпеки. Після цього Україна очікуємо на наступні формати, зокрема, зустріч Президента Володимира Зеленського з російським диктатором путіним. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми продовжуємо говорити з нашими партнерами. Дуже важливо, щоб американська сторона мала реальну картинку. Мені здається, що з кожним днем ця картинка стає все більш яснішою для американської сторони, для президента, для його команди, тому що спілкування не припиняється буквально жодного дня після зустрічі двох президентів в Овальному кабінеті, потім в Білому домі широка зустріч. Відбулась вже низка телефонних та відеорозмов

- сказав Жовква.

Він зазначив, що українська сторона пояснює американським партнерам, європейським партнерам, партнерам з інших держав, що насправді відбувається.

Для нас не дивина, що росія не хоче миру. Але коли президент Трапм після розмови з путіним запропонував формат двосторонньої зустрічі, Президент України сказав:Так, я готовий

- зазначив Жовква.

Він наголосив, що Україна готова й не буде ставити ніяких додаткових передумов.

Ми підготуємося належним чином до цієї зустрічі (з путіним - ред.) Зараз робота триває. Напрацювання гарантій безпеки зараз триває по двом трекам - по військовому, де спілкуються Генеральні штаби між собою та по політичному, де керівник ОП Єрмак працює зі своїми колегами. Дуже скоро, буквально протягом декількох днів у нас буде готовий перелік цих гарантій безпеки. Після цього ми очікуємо на наступні формати

- розповів Жовква.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак думає, що вже наступного тижня будуть готові перші драфти гарантій безпеки, які отримає Україна.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
