В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам

Напрацювання гарантій безпеки для України наразі триває по двох треках - військовому й політичному. Дуже скоро, буквально протягом декількох днів буде готовий перелік гарантій безпеки. Після цього Україна очікуємо на наступні формати, зокрема, зустріч Президента Володимира Зеленського з російським диктатором путіним. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми продовжуємо говорити з нашими партнерами. Дуже важливо, щоб американська сторона мала реальну картинку. Мені здається, що з кожним днем ця картинка стає все більш яснішою для американської сторони, для президента, для його команди, тому що спілкування не припиняється буквально жодного дня після зустрічі двох президентів в Овальному кабінеті, потім в Білому домі широка зустріч. Відбулась вже низка телефонних та відеорозмов