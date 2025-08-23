В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщил, что разработка гарантий безопасности для Украины ведется военным и политическим треками. Перечень гарантий будет готов через несколько дней, после чего ожидается встреча Президента Зеленского с Путиным.
Разработка гарантий безопасности для Украины сейчас идет по двум трекам – военному и политическому. Очень скоро, буквально в течение нескольких дней будет готов перечень гарантий безопасности. После этого Украина ожидает следующие форматы, в частности, встречу Президента Владимира Зеленского с российским диктатором путиным. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы продолжаем говорить с нашими партнерами. Очень важно, чтобы американская сторона имела реальную картинку. Мне кажется, что с каждым днем эта картинка становится все более ясной для американской стороны, для президента, для его команды, потому что общение не прекращается буквально ни одного дня после встречи двух президентов в Овальном кабинете, потом в Белом доме широкая встреча. Состоялся уже ряд телефонных и видеоразговоров
Он отметил, что украинская сторона объясняет американским партнерам, европейским партнерам, партнерам из других государств, что на самом деле происходит.
Для нас не диковина, что россия не хочет мира. Но когда президент Трамп после разговора с путиным предложил формат двусторонней встречи, Президент Украины сказал: Да, я готов
Он подчеркнул, что Украина готова и не будет ставить никаких дополнительных предпосылок.
Мы подготовимся должным образом к этой встрече (с путиным - ред.) Сейчас работа продолжается. Разработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам - по военному, где общаются Генеральные штабы между собой и по политическому, где руководитель ОП Ермак работает со своими коллегами. Очень скоро, буквально в течение нескольких дней у нас будет готов перечень этих гарантий безопасности. После этого мы ожидаем следующие форматы
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак думает, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина.