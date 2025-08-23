В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам

Разработка гарантий безопасности для Украины сейчас идет по двум трекам – военному и политическому. Очень скоро, буквально в течение нескольких дней будет готов перечень гарантий безопасности. После этого Украина ожидает следующие форматы, в частности, встречу Президента Владимира Зеленского с российским диктатором путиным. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы продолжаем говорить с нашими партнерами. Очень важно, чтобы американская сторона имела реальную картинку. Мне кажется, что с каждым днем эта картинка становится все более ясной для американской стороны, для президента, для его команды, потому что общение не прекращается буквально ни одного дня после встречи двух президентов в Овальном кабинете, потом в Белом доме широкая встреча. Состоялся уже ряд телефонных и видеоразговоров