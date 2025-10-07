В Одесі чоловік кинув страйкбольні гранати в галасливу компанію і сам отримав поранення

В Одесі чоловік під час сварки з групою осіб, які шуміли під його вікнами, застосував страйкбольні гранати. Внаслідок цього фігурант сам зазнав поранення, пише УНН з посиланням на поліцію Одеської області.

Попередньо встановлено, що 58-річний місцевий житель посварився із групою осіб, які нібито шуміли під його вікнами. Під час конфлікту чоловік вийшов на вулицю і кинув у бік компанії кілька страйкбольних гранат. Сам він унаслідок вибуху й отримав поранення. З осколковим пораненням гомілки чоловіка госпіталізували медики. Інші учасники інциденту не постраждали - повідомили в поліції.

Зазначається, що співробітники територіального підрозділу поліції вилучили уламки гранат та гранату, яка не здетонувала. Також під час невідкладного обшуку за місцем мешкання правопорушника, слідчі вилучили ще п’ять аналогічних гранат. Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини події. Слідство триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси - повідомили в поліції.

Також правоохоронці нагадали, що використання піротехніки у період воєнного стану заборонено.

Доповнення

В Одесі граната здетонувала в руках у чоловіка в під’їзді будинку на Єврейській. Його госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство та з’ясовує обставини інциденту