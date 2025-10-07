В Одессе мужчина бросил страйкбольные гранаты в шумную компанию и сам получил ранения

В Одессе мужчина во время ссоры с группой лиц, шумевших под его окнами, применил страйкбольные гранаты. В результате фигурант сам получил ранения, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Предварительно установлено, что 58-летний местный житель поссорился с группой лиц, которые якобы шумели под его окнами. Во время конфликта мужчина вышел на улицу и бросил в сторону компании несколько страйкбольных гранат. Сам он в результате взрыва и получил ранения. С осколочным ранением голени мужчину госпитализировали медики. Другие участники инцидента не пострадали - сообщили в полиции.

Отмечается, что сотрудники территориального подразделения полиции изъяли обломки гранат и гранату, которая не сдетонировала. Также во время неотложного обыска по месту жительства правонарушителя, следователи изъяли еще пять аналогичных гранат. Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы - сообщили в полиции.

Также правоохранители напомнили, что использование пиротехники в период военного положения запрещено.

В Одессе граната сдетонировала в руках у мужчины в подъезде дома на Еврейской. Его госпитализировали, полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве и выясняет обстоятельства инцидента