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В НАТО засудили кібератаки рф проти Німеччини і Чехії

В НАТО засудили кібератаки рф проти Німеччини і Чехії

Київ • УНН

 • 17686 перегляди

НАТО засудила зловмисну кібер-кампанію росії проти Соціал-демократичної партії Німеччини та чеських інституцій. Альянс розглядає скоординовані заходи у відповідь.

НАТО виступила із засудженням зловмисної кібер-кампанї росії проти Німеччини та Чехії. В Альянсі анонсували "розгляд скоординованих заходів у відповідь.  Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву НАТО. 

Ми солідарні з Німеччиною у зв'язку зі зловмисною кіберкампанією проти політичної партії, в даному випадку Соціал-демократичної партії ФРН, і з Чехією у зв'язку зі зловмисними кібердіями проти її установ

- йдеться у заяві НАТО.

Зазначається, що Німеччина і Чехія поклали відповідальність за "шкідливу кібердіяльність у своїх країнах на загрозливого суб'єкта APT28, спонсорованого російською федерацією, зокрема головним розвідувальним управлінням (гру) генштабу росії". 

 Союзники також відзначають, що хакери APT28 атакували інші національні державні структури, операторів критичної інфраструктури та інші організації в усьому Північноатлантичному союзі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.

Ми рішуче засуджуємо зловмисну кібердіяльність, спрямовану на підрив наших демократичних інститутів, національної безпеки та вільного суспільства", - йдеться у заяві. 

Також у НАТО вказали, що мають намір використовувати необхідні можливості для стримування, захисту і протидії кіберзагрозам, зокрема шляхом розгляду скоординованих заходів у відповідь. 

В Альянсі закликали всі держави, включно з росією, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, підтвердженої всіма членами Організації Об'єднаних Націй.

Доповнення

У п'ятницю, 3 квітня Німеччина заявила, що викликала високопоставленого російського посла до міністерства закордонних справ після того, як Берлін звинуватив російських державних хакерів у минулорічній кібератаці на членів Соціал-демократичної партії.

Нагадаємо 

Про злам сервера СДПН повідомлялося в червні 2023 року. У партії уточняли, що злам було скоєно в січні 2023 року. Тоді було порушено близько 10 акаунтів електронної пошти керівництва партії. У СДПН не виключили, що стався витік даних із кількох поштових скриньок.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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