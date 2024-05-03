Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии
На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков
"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу
Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах
Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы
Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро
Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА
Популярные
Еще плюс 1270 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии
НАТО осудила злонамеренную кибер-кампанию россии против Социал-демократической партии Германии и чешских институтов. Альянс рассматривает скоординированные ответные меры.
На Харьковщине разоблачены мошенники, которые продавали вымышленных кошек и щенков
Жителей Харькова, 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, подозревали в мошенничестве за то, что они публиковали объявления о продаже несуществующих кошек и щенков, требовали предоплату и исчезали после получения денег.
"Газпром" впервые за 25 лет заявил о рекордных убытках из-за остановки поставок в Европу
"Газпром" сообщил о рекордных убытках за последние 25 лет в размере 6,8 млрд долларов в 2023 году, из-за резкого сокращения поставок газа в Европу.
Германия вызвала российского посла из-за прошлогодней кибератаки на сервер СДПГ
Германия вызвала российского посла после завершения расследования прошлогодней кибератаки на сервер СДПС. Расследование установило, что за атакой стоит хакерская группировка APT28, поддерживаемая российским государством.
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС
Президент Зеленский посетил Хмельницкую область, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области.
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах
Алексей Чернышов и Ровшан Наджаф, президент SOCAR, обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в частности возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, а также обменялись мнениями по энергетическому переходу и декарбонизации.
Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы
Президент Зеленский посетил госпиталь в Хмельницкой области, вручил государственные награды раненым бойцам, которые там лечатся.
Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро
Вооруженные силы Украины вскоре получат ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование на сумму 900 тысяч евро от ІТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом.
Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН
Николай Сольский заявляет, что Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли и получала за это деньги. Во многих случаях даже не могла подтвердить свое право на пользование этими земельными участками.
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА
Российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Чугуеву в Харьковской области, а также обстреляли Волчанск, повредив гражданскую инфраструктуру.