В НАТО осудили кибератаки рф против Германии и Чехии

НАТО выступила с осуждением злонамеренной кибер-кампании россии против Германии и Чехии. В Альянсе анонсировали "рассмотрение скоординированных ответных мер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление НАТО.

Мы солидарны с Германией в связи со злонамеренной киберкампанией против политической партии, в данном случае Социал-демократической партии ФРГ, и с Чехией в связи со злонамеренными кибердействиями против ее учреждений - говорится в заявлении НАТО.

Отмечается, что Германия и Чехия возложили ответственность за "вредную кибердеятельность в своих странах на угрожающего субъекта APT28, спонсируемого российской федерацией, в частности главным разведывательным управлением (ГРУ) генштаба россии".

Союзники также отмечают, что хакеры APT28 атаковали другие национальные государственные структуры, операторов критической инфраструктуры и другие организации во всем Североатлантическом союзе, в частности в Литве, Польше, Словакии и Швеции.

Мы решительно осуждаем злонамеренную кибердеятельность, направленную на подрыв наших демократических институтов, национальной безопасности и свободного общества", - говорится в заявлении.

Также в НАТО указали, что намерены использовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия киберугрозам, в частности путем рассмотрения скоординированных ответных мер.

В Альянсе призвали все государства, включая россию, соблюдать свои международные обязательства и действовать в рамках ответственного поведения государств в киберпространстве, подтвержденного всеми членами Организации Объединенных Наций.

Дополнение

В пятницу, 3 апреля Германия заявила, что вызвала высокопоставленного российского посла в министерство иностранных дел после того, как Берлин обвинил российских государственных хакеров в прошлогодней кибератаке на членов Социал-демократической партии.

Напомним

О взломе сервера СДПГ сообщалось в июне 2023 года. В партии уточняли, что взлом был совершен в январе 2023 года. Тогда было затронуто около 10 аккаунтов электронной почты руководства партии. В СДПГ не исключили, что произошла утечка данных из нескольких почтовых ящиков.