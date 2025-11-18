В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС

$42.070.02
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
14:29 • 17997 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
14:10 • 30799 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 19233 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 22032 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 25050 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25016 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31339 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
18 листопада, 07:00 • 25079 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 14:33 • 58995 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
Популярнi новини
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 24686 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 23800 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 29585 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 26867 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 15496 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 15645 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:10 • 30792 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 07:00 • 87021 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 117146 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 108178 перегляди
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 2318 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 2630 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 9388 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 26971 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 29689 перегляди
В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Так званий "голова днр" денис пушилін підписав указ, згідно з яким на території Донеччини, окупованої росіянами, вводять режим надзвичайної ситуації після ударів по теплоелектростанціях.

В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС

На тимчасово окупованій території Донецької області у так званій "днр" оголошено режим надзвичайної ситуації. Причиною стало масштабне пошкодження ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема Зуївської та Старобешівської ТЕС, внаслідок атаки, спрямованої на енергосистему регіону. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA із посиланням на документ "днр", пише УНН.

Деталі

Згідно з указом окупаційного "глави" регіону дениса пушиліна, режим НС запроваджено після того, як енергосистема окупованої території зазнала значних пошкоджень.

У документі, що регулює введення надзвичайного стану, йдеться про виведення з ладу двох потужних теплових електростанцій, які забезпечували електроенергією більшу частину регіону, пошкоджені об'єкти: Зуївська ТЕС та Старобешівська ТЕС.

"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"18.11.25, 15:19 • 2592 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область