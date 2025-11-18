В "днр" окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС
Київ • УНН
Так званий "голова днр" денис пушилін підписав указ, згідно з яким на території Донеччини, окупованої росіянами, вводять режим надзвичайної ситуації після ударів по теплоелектростанціях.
На тимчасово окупованій території Донецької області у так званій "днр" оголошено режим надзвичайної ситуації. Причиною стало масштабне пошкодження ключових об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема Зуївської та Старобешівської ТЕС, внаслідок атаки, спрямованої на енергосистему регіону. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA із посиланням на документ "днр", пише УНН.
Деталі
Згідно з указом окупаційного "глави" регіону дениса пушиліна, режим НС запроваджено після того, як енергосистема окупованої території зазнала значних пошкоджень.
У документі, що регулює введення надзвичайного стану, йдеться про виведення з ладу двох потужних теплових електростанцій, які забезпечували електроенергією більшу частину регіону, пошкоджені об'єкти: Зуївська ТЕС та Старобешівська ТЕС.
"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"18.11.25, 15:19 • 2592 перегляди