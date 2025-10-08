Уряд Нідерландів планує відкрити першу постійну зону для випробувань дронів над Північним морем

Кабінет міністрів Нідерландів готує створення спеціальної повітряної зони, де проходитимуть випробування автономних дронів, здатних літати поза межами прямої видимості операторів. Згідно з планом, полігон має запрацювати після літа 2026 року, хоча остаточне погодження повітряного простору ще триває. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

Державний секретар оборони, який готується залишити посаду, Туїнман заявив у ефірі NOS Radio 1, що випробування таких апаратів є "вкрай необхідними", адже Нідерланди мають бути готові до нових типів загроз. Він навів приклад України, де розгорнута "війна дронів", а також європейських аеропортів, які вимушено припиняють роботу через ризик атак безпілотників.

Окрім військових потреб, Туїнман наголосив і на цивільному потенціалі технології – зокрема, на можливості транспортування медичних вантажів між лікарнями.

За задумом, дрони злітатимуть із колишнього аеродрому Валкенбург у Катвейку та прямуватимуть через повітряний коридор до випробувальної зони над морем. Політ проходитиме над узбережжям, однак, за словами чиновника, це не створить небезпеки для відпочивальників, оскільки активна частина маршруту починатиметься вже над водою.

Для реалізації проекту вже підписано угоду між міністерствами оборони, інфраструктури та водних ресурсів, а також провінцією Південна Голландія. Документ визначає спільні дії у межах науково-дослідного центру сенсорних технологій, розташованого на території колишнього військового об’єкта.

