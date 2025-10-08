Уряд Нідерландів планує відкрити першу постійну зону для випробувань дронів над Північним морем

$41.320.03
12:14
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
11:52
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни 8 жовтня, 04:41
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненість 8 жовтня, 07:12
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії 07:42
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони 09:38
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів 11:27
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко 11:59
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів 11:27
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Україна
Чернігівська область
Польща
Вінницька область
Німеччина
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії 07:42
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу 7 жовтня, 11:00
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля 6 жовтня, 18:42
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля 4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса 3 жовтня, 17:13
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
The Guardian

Уряд Нідерландів планує відкрити першу постійну зону для випробувань дронів над Північним морем

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Кабінет міністрів Нідерландів планує створити спеціальну повітряну зону для випробувань автономних дронів, які літатимуть поза межами прямої видимості. Полігон має запрацювати після літа 2026 року, а дрони злітатимуть з аеродрому Валкенбург.

Уряд Нідерландів планує відкрити першу постійну зону для випробувань дронів над Північним морем

Кабінет міністрів Нідерландів готує створення спеціальної повітряної зони, де проходитимуть випробування автономних дронів, здатних літати поза межами прямої видимості операторів. Згідно з планом, полігон має запрацювати після літа 2026 року, хоча остаточне погодження повітряного простору ще триває. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

Державний секретар оборони, який готується залишити посаду, Туїнман заявив у ефірі NOS Radio 1, що випробування таких апаратів є "вкрай необхідними", адже Нідерланди мають бути готові до нових типів загроз. Він навів приклад України, де розгорнута "війна дронів", а також європейських аеропортів, які вимушено припиняють роботу через ризик атак безпілотників.

Окрім військових потреб, Туїнман наголосив і на цивільному потенціалі технології – зокрема, на можливості транспортування медичних вантажів між лікарнями.

ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg 07.10.25, 16:29

За задумом, дрони злітатимуть із колишнього аеродрому Валкенбург у Катвейку та прямуватимуть через повітряний коридор до випробувальної зони над морем. Політ проходитиме над узбережжям, однак, за словами чиновника, це не створить небезпеки для відпочивальників, оскільки активна частина маршруту починатиметься вже над водою.

Для реалізації проекту вже підписано угоду між міністерствами оборони, інфраструктури та водних ресурсів, а також провінцією Південна Голландія. Документ визначає спільні дії у межах науково-дослідного центру сенсорних технологій, розташованого на території колишнього військового об’єкта.

Нідерланди розпочали виробництво бойових роботів для ЗСУ 08.10.25, 01:48

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Bloomberg
Європейський Союз
Нідерланди
Україна